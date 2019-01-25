 Transparency связала наличие коррупции со слабой демократией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2019

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Мир

Transparency связала наличие коррупции со слабой демократией

В новом Индексе восприятия коррупции Германия заняла 11-е место, а Россия - 138-е. Самой некоррумпированной страной эксперты Transparency International считают Данию.

Купюры в конверте

Коррупция процветает "там, где демократические основы слабы", а "политики-популисты могут использовать ее в своих целях". Об этом заявила Делиа Феррейра - председатель международной организации Transparency International (TI), обнародовавшей во вторник, 29 января, ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах.

Контекст

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Борьба нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном с коррупцией набирает обороты. Громкие разоблачения уже коснулись экс-чиновников и политиков, еще недавно занимавших самые высокие посты в стране. (31.08.2018)

Власти Туркмении изобретают различные способы взимать все новые поборы с населения. Составить перечень этих изобретений DW помогли знатоки ситуации в республике. (20.01.2018)

Более чем в сотне представленных стран уровень коррупции оценен ниже 50 баллов по 100-балльной шкале. "Наш отчет демонстрирует отчетливую связь между наличием здоровой демократии и успешной борьбой с коррупцией в общественном секторе", - подчеркнула Феррейра.

Успешнее всего с коррупцией борются в Дании (88 баллов), на 2-м и 3-м местах находятся Новая Зеландия (87 баллов) и Финляндия (85 баллов). Замыкают перечень Южный Судан, Сирия и Сомали (13, 13 и 10 баллов соответственно). Германия в новом рейтинге ухудшила свою позицию, заняв 11-е место.

Между Папуа - Новой Гвинеей и Коморскими островами

Эксперты TI отмечают ухудшение ситуации в России, которая находится на 138-м месте из 180 (28 баллов), между Папуа - Новой Гвинеей и Коморскими островами. Накануне Минюст РФ предложил освобождать от ответственности за коррупционные преступления, совершенные "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".

Украина поднялась на 10 строчек и заняла в рейтинге 120-е место (32 балла), а Беларусь - 70-е, второй год подряд сохраняя 44 балла. Среди бывших республик СССР наиболее высокий результат показала Эстония (18-е место), а самый низкий - Туркмения (161-я строчка).

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  • На экране монитора титульная картинка доклада Transparency International.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Ситуация с коррупцией не меняется

    Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.

  • Женщины стреляют по мишеням в тире.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    "Охота в тире"

    В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.

  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Разгул казнокрадства не прощается

    Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.

    Автор: Галина Петровская


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Коррупция в России - самые громкие дела

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Ссылки в интернете

Индекс восприятия коррупции

Аудио- и видеофайлы по теме

Украинская коррупция на ощупь и в виртуальной реальности  

Transparency International: Коррупция стимулирует популизм  

Основатель "Трансперенси Интернешнл - Россия" в "Немцова.Интервью": Дела Белых и Улюкаева созданы третьими лицами  

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