Трампу разрешили покинуть суд без залога

Экс-президент США не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения. В отношении Трампа не были введены ограничения на передвижение.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным в рамках федерального уголовного дела о том, что он, по версии следствия, незаконно хранил документы, связанные с национальной безопасностью, после ухода с поста главы государства и солгал чиновникам, которые пытались их вернуть. Американский политик выступил во вторник, 13 июня, перед мировым судьей Джонатаном Гудманом в федеральном суде в Майами.

Трампу было разрешено покинуть суд без каких-либо условий или ограничений на передвижение, денежный залог не потребовался. Гудман постановил, что Трампу запрещено общаться с потенциальными свидетелями по делу.

Бывший помощник Трампа Уолт Наута, которому также предъявлены обвинения по делу, появился в суде вместе с экс-президентом, но до 27 июня не должен подавать признание, поскольку у него пока нет местного адвоката.

Обвинения по 37 пунктам

Экс-главе Белого дома предъявлены обвинения по 37 пунктам, выдвинутые в рамках спецрасследования, начатого после рейда Федерального бюро расследований в его особняк во Флориде.

Трамп обвиняется в нарушении Закона о шпионаже и других законодательных актов в связи с тем, что он не передал в Нацархив секретные документы после ухода с поста президента в 2021 году.

Власти утверждают, что он вступил в сговор с целью помешать следователям и сознательно поделился секретами в области нацбезопасности с лицами, не имевшими необходимого допуска.

"У нас коррумпированное государство"

После появления в суде экс-президент вернулся в гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), чтобы выступить с речью перед поддерживающими его согражданами, уточнило агентство Reuters. Бывший американский лидер также поприветствовал сторонников в кубинском ресторане в Майами. "У нас коррумпированное государство", - сказал Трамп собравшимся, осудив выдвинутые против него обвинения. "Страна в упадке, как никогда раньше. Думаю, что здесь все подстроено", - добавил он.

Власти Майами готовились к масштабным протестам, полиция усилила меры безопасности задолго до того, как возле здания суда собралось несколько десятков сторонников Трампа. Некоторые были в бейсболках с надписью "Сделаем Америку снова великой", один принес табличку "Обвините Джека Смита" - спецпрокурора, который выдвинул обвинения против экс-главы Белого дома. Ранее сам Трамп обрушился на Смита в своей соцсети Truth, назвав его "бандитом" и "сумасшедшим".

Второе уголовное дело против Трампа

Это уже второе уголовное дело против Дональда Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу об уплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Судебный процесс по этому делу начнется в марте 2024 года.

Дональд Трамп, по мнению ряда экспертов, является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на выборах 5 ноября 2024 года. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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