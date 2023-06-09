Трампу предъявлено обвинение по делу о секретных документах

Официальные обвинения против экс-президента США станут известны 13 июля, когда он предстанет перед судом. По сведениям The New York Times, в деле будет семь эпизодов.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральные органы юстиции официально выдвинули против него обвинения по делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе прошлого года. "Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов о том, что мне предъявлены обвинения", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 9 июня.

Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны 13 июня, когда он предстанет перед судом в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы. Газета The New York Times , ссылаясь на два источника, сообщила, что в обвинении будет семь эпизодов, включая ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит.

В своем заявлении Трамп подчеркнул свою невиновность. "Я никогда бы не подумал, что такое может случиться с бывшим президентом Соединенных Штатов, который получил гораздо больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны", - написал он, отметив, что считает этот день "темным" для США. Представители прокуратуры и Белого дома отказались комментировать решение Смита до публикации обвинений.

Уже второе уголовное дело

Это уже второе уголовное дело против Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу об уплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Судебный процесс по данному делу начнется в марте 2024 года.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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