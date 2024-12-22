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Трамп заявил, что Путин хочет встречи с ним по Украине

Александра Иванова
23 декабря 2024 г.

Выступая перед своими сторонниками в Аризоне, избранный президент США Дональд Трамп передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что тот хочет встретиться с ним "как можно скорее" для обсуждения войны в Украине.

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Республиканец Дональд Трамп во время избирательной кампании в Аризоне, сентябрь 2024 года
Избранный президент США Дональд ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин выразил желание провести с ним встречу для обсуждения войны в Украине. "Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее", - цитирует американский телеканал CNBC на своем сайте заявление, сделанное Трампом в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Аризона в воскресенье, 22 декабря.

"Так что нам придется подождать этого (встречи с Владимиром Путиным. - Ред.), но нам необходимо завершить эту войну. Эта война ужасна, ужасна", - добавил республиканец.

В начале декабря Дональд Трамп во время визита в Париж, где прошла церемония открытия после реставрации собора Парижской Богоматери, провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, к которой также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. По итогам этого трехстороннего общения Трамп тогда призвал к "немедленному прекращению огня" в Украине.

Высказывания Трампа о войне в Украине

В ходе своей избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что завершит войну в Украине "за 24 часа" после возвращения в Белый дом. Наблюдатели опасаются, что после вступления в должность президента США в январе 2025 года Дональд Трамп может начать оказывать давление на Киев, сокращая ему военную помощь и принуждая украинцев таким образом начать мирные переговоры с Москвой.

Кроме прочего, Трамп неоднократно критиковал разрешение администрации нынешнего президента США Джо Байдена наносить удары поставляемым Вашингтоном оружием вглубь России.

На большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что готов в любое время к разговору и встрече с Трампом, но не знает, когда такая беседа может произойти.

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