Трамп: В урегулировании войны в Украине есть прогресс

Избранный президент США Дональд Трамп без подробностей рассказал о "небольшом прогрессе" в урегулировании войны России против Украины и заявил, что намерен вступить в контакт с Путиным и Зеленским по этому поводу.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о "небольшом прогрессе" в урегулировании войны в Украине, однако не привел подробностей. Такое заявление он сделал в понедельник, 16 декабря на своей первой пресс-конференции после победы на выборах.

По словам Трампа, Киев стремится достичь мира с Москвой, и теперь он собирается связаться по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал Владимира Зеленского готовиться к "заключению соглашения" по завершению войны. Президента Украины Дональд Трамп при этом, по его словам, не пригласил на свою инаугурацию в январе 2025 года.

Кроме того, избранный президент США назвал ошибочным и глупым решение администрации Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь территории РФ и заявил, что может пересмотреть его.

На вопрос, должен ли будет Киев пожертвовать частью своих территорий ради мира с Москвой, Трамп ответил, что не знает. "Там на большинстве земель нет ни одного здания. Людям некуда вернуться. Там одни руины“, - добавил он.

"Это отвратительно. Людей убивают в количествах, каких никто никогда не видел. Знаете, там очень ровные поля. И единственное, что останавливает пулю, это тело, человеческое тело. И количество солдат, убитых с обеих сторон, астрономическое. Я никогда не видел ничего подобного", - прокомментировал Дональд Трамп продолжающиеся боевые действия в Украине.

Трамп: Прекращение войны в Украине станет приоритетом

В среду, 11 декабря, Дональд Трамп в интервью журналу Paris Match заявил, что война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Он пояснил, что намерен сделать задачу прекращения войны в Украине приоритетной в своей внешней политике после вступления в должность главы Белого дома в январе 2025 года. "Думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией", - сказал Трамп.