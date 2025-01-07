Трамп - за повышение трат стран НАТО на оборону до 5% ВВП

Избранный президент США призвал страны НАТО повысить затраты на оборону до пяти процентов ВВП и потребовал от Европы взять на себя большую часть поддержки Украины.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить ежегодные затраты на оборону до 5% годового ВВП. С такими словами республиканец выступил во вторник 7 января, на пресс-конференции во Флориде, трансляцию которой вел американский телеканал C-Span .

Трамп: Европа должна больше поддерживать Украину

Один из журналистов спросил Трампа о поддержке Украины. Он ответил, что Европа должна делать для этого больше. "Одна из проблем, и я говорил об этом открыто, и президенту (Владимиру. - Ред.) Зеленскому, что на Европу приходится лишь крошечный кусочек от тех денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета, чем США. Мы отделены от них океаном. Почему мы платим за них на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа?" - сказал республиканец.

"Большой частью проблемы было то, что Россия, задолго до того, как это сказал (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин, говорила, что не должно быть НАТО в Украине. Это было, так сказать, высечено в камне. И в какой-то момент (действующий президент США Джозеф. - Ред.) Байден сказал: нет, они вступят в НАТО. И у России на пороге кто-то появился. Я могу понять их чувства об этом. В этих переговорах сделано много ошибок", - добавил Трамп. По его словам, "у них была сделка, но Байден разрушил ее". "И эта война может расшириться и стать гораздо хуже, чем сейчас", - отметил он.

Трамп: Я спас НАТО

Затем избранный президент США напомнил, что именно он стал требовать от Европы повышения оборонных расходов до 2% ВВП во время первого президентского срока. "Никто не знает о НАТО больше, чем я", - сказал он. По его словам, новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече в ноябре 2024 года "сказал, что если бы не я, НАТО бы не было".

"Я сказал тогда: если вы не заплатите, мы не будем вас защищать. И как только я это сказал, деньги потекли. Но и Обама мог это сказать, и Буш. Но никто не сказал, кроме меня, - продолжил республиканец. - Честно говоря, я спас НАТО".

По словам экс-главы Белого дома, до его требований "21 из 28 стран НАТО не платила по счетам", а ему удалось "собрать более 680 млрд долларов". "Тогда это было 2%. Но это должно быть 5%", - добавил он.

Журналисты попросили его уточнить это требование. "Некоторые не платили достаточно, некоторые - вообще ничего. В том числе Германия, она платила лишь 1%, - ответил Трамп. - Я думаю, в НАТО должно быть 5%. Они могут это сделать".

"Если у вас в стране есть регулярная армия, у вас - 4%. А у них опасная территория. Они могут позволить себе это. У них должно быть 5%, а не 2%" - резюмировал республиканец.

Германия перевыполнила требование в 2%

В 2014 году двухпроцентную норму соблюдали лишь три страны НАТО - США, Великобритания и Греция. В 2023 году квоту выполняли или перевыполняли уже 11 стран. Германия пообещала впервые выполнить норматив в 2024 году.

В итоге в прошлом году власти ФРГ выделили на оборонные нужды рекордные 90,6 млрд евро и в результате перевыполнили норму НАТО, так как это 2,12% от объема немецкого ВВП.