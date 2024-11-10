  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Трамп выиграл выборы в США в последнем "колеблющемся штате"

Сергей Ромашенко
10 ноября 2024 г.

Дональд Трамп добился успеха и в последнем из семи "колеблющихся штатов" - в Аризоне. Ранее он уже одержал победу над Камалой Харрис в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде.

https://p.dw.com/p/4mqBS
Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Через четыре дня после завершения президентских выборов в США подтверждена победа республиканца Дональда Трампа и в Аризоне. Он одержал верх над соперницей из Демократической партии Камалой Харрис и в результате заручился поддержкой еще 11 членов коллегии выборщиков, сообщили американские СМИ вечером в субботу, 9 ноября.

В результате Трамп добился успеха в последнем из семи так называемых "колеблющихся штатов", которые считаются решающими для победы в президентских выборах в США. Ранее он уже добился победы в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. На предыдущих выборах четыре года тому назад тогдашний кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал верх во всех этих штатах кроме Северной Каролины.

С победой в Аризоне Дональд Трамп заручился поддержкой уже 312 выборщиков. Для избрания президентом необходимо собрать как минимум 270 голосов. В дополнение к поддержке большинства выборщиков Трамп получил и большинство голосов простых избирателей, чего республиканскому кандидату не удавалось достичь с 2004 года.

Уверенная победа Дональда Трампа

На нынешних выборах 78-летний Дональд Трамп получил лучшие результаты, чем на выборах 2016 года, когда он боролся за избрание на президентский пост с демократкой Хиллари Клинтон. Тогда Трамп собрал меньше голосов в коллегии выборщиков, а большинство голосов простых американцев досталось Клинтон.

В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, Республиканская партия Трампа добилась также большинства в Сенате и имеет хорошие шансы сохранить большинство и в Палате представителей Конгресса США. Имея поддержку со стороны обеих палат Конгресса, а также со стороны консервативно настроенного Верховного суда Дональд Трамп будет обладать властью, которой до сих пор могли похвастаться лишь немногие американские президенты, отмечает агентство AFP.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избиратели стоят в очереди к участку в Спрингфилде (штат Пенсильвания)

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Граждане США 5 ноября выбирали 47-го президента. Актуальные кадры с выборов - в фотогалерее DW.
Политика6 ноября 2024 г.9 фото
external

Слабый Шольц и сильный Трамп: политические землетрясения в Германии и США. DW Новости (07.11.2024)

Слабый Шольц и сильный Трамп: политические землетрясения в Германии и США. DW Новости (07.11.2024)

Пока вчера весь мир обсуждал, что теперь делать и как быть с новым президентом США Трампом, в Германии разразился правительственный кризис. Так называемая "светофорная коалиция" Германии из социал-демократов, "зеленых" и либералов окончательно развалилась. На январь Шольц запланировал вынесение вотума доверия себе, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.
Политика7 ноября 2024 г.36:47 мин.
Ящик для избирательных бюллетеней на фоне флагов США

Выборы президента США: какие группы населения принесли победу Трампу

Выборы президента США: какие группы населения принесли победу Трампу

Демпартия считала, что поддержка женщин, молодежи и цветного населения приведет Камалу Харрис в Белый дом. Но многие представители традиционного электората демократов перешли на сторону Дональда Трампа.
Политика7 ноября 2024 г.
Показать еще