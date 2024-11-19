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Трамп выдвинул в министры транспорта экс-конгрессмена Даффи

Евгений Жуков
19 ноября 2024 г.

По словам Трампа, будущий министр отменит программы поддержки расового разнообразия среди пилотов и авиадиспетчеров. 53-летний Шон Даффи в 2011-19 годах был конгрессменом, а сейчас - телеведущий.

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Шон Даффи выступает в подкомитете Конгресса США (2016 год)
Шон Даффи выступает в подкомитете Конгресса (2016 год)Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра транспорта в своей администрации бывшего конгрессмена, а ныне телеведущего Шона Даффи. Выдвигая в понедельник, 18 ноября, его кандидатуру на этот пост, Трамп высоко оценил деятельность Даффи, боровшегося в Палате представителей за "финансовую ответственность".

По словам Дональда Трампа, бывший конгрессмен из Висконсина работал с коллегами в Конгрессе над важными проектами по строительству дорог и мостов, а на посту министра отменит программы по поддержке расового разнообразия среди пилотов и авиадиспетчеров. "Первоочередное внимание он будет уделять высокому качеству, компетентности, конкурентоспособности и красоте при модернизации американских шоссе, туннелей, мостов и аэропортов", - заявил будущий глава Белого дома.

Депутатом Палаты представителей Конгресса США Даффи был в 2011-2019 годах.

В настоящее время 53-летний отец девяти детей Шон Даффи работает телеведущим на телеканале Fox Business и сотрудничает с ультраконсервативном каналом Fox News, на котором ведет программы выдвинутый Трампом на пост министра обороны Пит Хегсет.

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