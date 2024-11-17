Трамп выбрал министром энергетики главу нефтяной компании

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра энергетики Криса Райта, основателя и гендиректора нефтесервисной компании из Денвера Liberty Energy. Об этом говорится в заявлении, опубликованном вечером в субботу, 16 ноября, на странице Трампа в его социальной сети Truth Social.

"Крис был ведущим технологом и предпринимателем в сфере энергетики. Он работал в атомной, солнечной, геотермальной, нефтегазовой отраслях. Что особенно важно, Крис был одним из первопроходцев, которые помогли начать американскую сланцевую революцию, обеспечившую энергетическую независимость Америки и изменившую глобальные энергетические рынки и геополитику", - написал Трамп в своем заявлении.

Отмечается, что Райт в случае утверждения его кандидатуры также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил 15 ноября. Председателем этого совета станет губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, который ранее был выдвинут Трампом на должность министра внутренних дел.

Сам предприниматель в соцсети X сообщил, что во главе Минэнерго США он сосредоточится на "том, чтобы сделать американскую энергетику более доступной, надежной и безопасной".

Крис Райт отрицает существование климатического кризиса

Reuters называет Криса Райта ярым сторонником использования ископаемого топлива. Ожидается, что он поддержит план Трампа максимально расширить добычу нефти и газа и найти способы увеличить выработку электроэнергии, спрос на которую начал расти впервые за десятилетия, отмечает агентство.

Райт также, вероятно, разделит позицию избранного президента США против глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата. Бизнесмен заявил год назад в соцсети LinkedIn, что "климатического кризиса не существует". По его мнению, нет таких понятий, как "чистая энергия" и "грязная энергия", все источники энергии оказывают на мир как положительное, так и негативное влияние.