 Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2020

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Мир

Трамп в одностороннем порядке восстановил оружейное эмбарго против Ирана

США предупредили о блокировании активов всех, кто способствует продаже и передаче обычных вооружений Ирану. Другие участники сделки с Тегераном считают такие действия неправомерными.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

США в одностороннем порядке восстанавливают оружейное эмбарго в отношении Ирана, действовавшее до заключения "ядерной сделки" в 2015 году. В понедельник, 21 сентября, Белый дом опубликовал соответствующий указ президента Дональда Трампа.

В документе предупреждается о блокировании активов в США всех физических или юридических лиц, которые способствуют поставке, продажи или передаче обычных вооружений Ирану или из Ирана. Кроме того, санкции будут касаться всех, кто обеспечивает техническую подготовку, предоставляет финансовую поддержку и услуги, а также другую помощь, связанную с этим оружием.

Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничительные меры касаются министерства обороны в Тегеране, иранской компании Defense Industries Organisation и ее руководителя, а также еще нескольких физических и юридических лиц, имеющих отношение к ядерной программе Ирана и созданию баллистических ракет, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

США вышли из "ядерной сделки" в 2018 году

Накануне Вашингтон заявил об истечении 30-дневного срока после того, как 19 августа Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. Тем самым вступил в силу механизм восстановления санкций, заложенный в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году.

В соответствии с этим пунктом в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование. Однако США заявили о своем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В этой связи другие участники ядерной сделки - Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай полагают, что США не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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