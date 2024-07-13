Трамп ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании

По данным СМИ, в толпе раздались выстрелы, после которых в области правого уха экс-президента появилась кровь. Кортеж Трампа покинул мероприятие. О его состоянии пока ничего не известно.

Бывшего президента США Дональда Трампа увезли со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы, передают информационные агентства вечером в субботу, 13 июля, по местному времени. "Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - говорится в сообщении агентства AP.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После прозвучавших выстрелов он "быстро спрятался за стойку", из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Сам Трамп написал позднее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США, отвечающая за безопасность бывших и действующих президентов, заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он "был нейтрализован" сотрудниками службы, и скончался. Информация о стрелявшем пока не сообщается. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент находится на обследовании в медицинском учреждении. Чунг сказал, что Дональд Трамп "чувствует себя хорошо".

АР: Стрелок застрелен агентами Секретной службы

По данным источников агентства АР, стрелок не был участником митинга Дональда Трампа и был убит агентами Секретной службы США после того, как он произвел свои выстрелы. Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство, сообщают источники агентства.

Кроме стрелявшего, погиб один зритель, сообщил прокурор округа Батлер Ричард Голдингер. По его словам, еще один человек получил тяжелые ранения и госпитализирован.

Байден молится за Трампа

Президент США Джо Байден осудил насилие против своего конкурента на выборах и выразил ему свою поддержку. "В Америке нет места подобному насилию, - заявил он. - Мы должны сплотиться как нация и осудить это".

Глава Белого дома сказал, что был рад узнать, что Трамп находится в безопасности и здоров: "Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на мероприятии, пока мы ждем дальнейшей информации".

В ближайшее время Байден планирует выступить перед журналистами, чтобы прокомментировать инцидент, произошедший во время предвыборного митинга Трампа, сообщил Белый дом. Кроме того, президент США заявил, что намерен "как можно скорее", возможно уже этим вечером встретиться с Трампом лично.