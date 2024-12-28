  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

Трамп просит отложить закон об ограничении TikTok в США

Алексей Волошинов
28 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить принятие закона, который запретит TikTok или заставит его владельца ByteDance продать соцсеть.

https://p.dw.com/p/4oe5H
Коллаж: Дональд Трамп и логотип соцсети TikTok
Коллаж: Дональд Трамп и логотип соцсети TikTokФото: Antonin Utz/Seth Wenig/AFP

Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 декабря, обратился в Верховный суд страны с просьбой отложить принятие закона, который запретит работу TikTok или заставит его владельца, китайскую компанию ByteDance, продать его. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает агентство AFP.

Закон, который предписывает ByteDance продать TikTok американской компании, должен вступить в силу 19 января - за день до инаугурации Дональда Трампа. "В свете новизны и сложности этого дела суд должен рассмотреть возможность приостановить установленный законом срок, чтобы дать больше пространства для решения этих вопросов", - цитирует письмо юристов Трампа агентство.

СМИ: Трамп встречался с гендиректором ByteDance

В середине декабря сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго встречу с генеральным директором компании ByteDance, владеющей TikTok, Шоу Цзы Чу.

В тот же период времени компания подала ходатайство в Верховный суд США о приостановке действия закона, вынуждающего ее продать свой бизнес. Сам Трамп, активно поддерживавший идею запрета TikTok во время своего первого президентского срока, теперь смягчил риторику в отношении платформы. Так, во время своей пресс-конференции 16 декабря он заявил, что решения насчет блокировки соцсети он пока не принял. "...я победил среди молодых избирателей с отрывом 34 очка. Говорят, в этом есть какая-то заслуга и TikTok", - приводят его слова журналисты.

Кроме того, в одном из недавних интервью агентству Bloomberg избранный президент США сказал, что "за TikTok", поскольку на рынке соцсетей нужна конкуренция.

Попытки Трампа запретить TikTok во время первого срока

Свое желание запретить TikTok в США во время своего первого президентского срока Дональд Трамп объяснял соображениями национальной безопасности. По его словам, китайское правительство может получить доступ к данным американских пользователей платформы или манипулировать предлагаемым им контентом.

Политику Трампа в отношении TikTok продолжила и администрация Джо Байдена. Именно при нем был принят закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть под угрозой запрета в США.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Еврокомиссия расследует возможное участие TikTok во вмешательстве в выборы

Еврокомиссия расследует возможное участие TikTok во вмешательстве в выборы

Еврокомиссия начала расследование в отношении платформы TikTok. Ведомство подозревает, что социальная сеть нарушает цифровое законодательство Евросоюза, так как с её помощью на избирателей в странах-членах предположительно оказывается неправомерное воздействие. Ранее ведомство уже запустило процедуры проверки влияния контента TikTok на несовершеннолетних и программы вознаграждения на платформе.
Политика18 декабря 2024 г.03:20 мин.
Кэлин Джорджеску

От TikTok зависит исход президентских выборов в Румынии?

От TikTok зависит исход президентских выборов в Румынии?

Ранее почти неизвестный ультраправый политик Кэлин Джорджеску может стать президентом Румынии - благодаря TikTok, считают многие эксперты. Будет ли теперь исход выборов решаться в соцсетях?
Политика6 декабря 2024 г.
Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее сопредседательница Алис Вайдель (Alice Weidel) проявляют крайне высокую активность в TikTok

TikTok на службе у АдГ: как соцсеть помогла успеху правопопулистов на выборах

TikTok на службе у АдГ: как соцсеть помогла успеху правопопулистов на выборах

"Альтернатива для Германии" оказалась в два раза успешнее в привлечении молодых избирателей в TikTok, чем все остальные партии вместе взятые. Это объясняет успех АдГ на выборах в Тюрингии и Саксонии.
Политика4 сентября 2024 г.
Показать еще