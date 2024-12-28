Трамп просит отложить закон об ограничении TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить принятие закона, который запретит TikTok или заставит его владельца ByteDance продать соцсеть.

Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 декабря, обратился в Верховный суд страны с просьбой отложить принятие закона, который запретит работу TikTok или заставит его владельца, китайскую компанию ByteDance, продать его. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает агентство AFP.

Закон, который предписывает ByteDance продать TikTok американской компании, должен вступить в силу 19 января - за день до инаугурации Дональда Трампа. "В свете новизны и сложности этого дела суд должен рассмотреть возможность приостановить установленный законом срок, чтобы дать больше пространства для решения этих вопросов", - цитирует письмо юристов Трампа агентство.

СМИ: Трамп встречался с гендиректором ByteDance

В середине декабря сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго встречу с генеральным директором компании ByteDance, владеющей TikTok, Шоу Цзы Чу.

В тот же период времени компания подала ходатайство в Верховный суд США о приостановке действия закона, вынуждающего ее продать свой бизнес. Сам Трамп, активно поддерживавший идею запрета TikTok во время своего первого президентского срока, теперь смягчил риторику в отношении платформы. Так, во время своей пресс-конференции 16 декабря он заявил, что решения насчет блокировки соцсети он пока не принял. "...я победил среди молодых избирателей с отрывом 34 очка. Говорят, в этом есть какая-то заслуга и TikTok", - приводят его слова журналисты.

Кроме того, в одном из недавних интервью агентству Bloomberg избранный президент США сказал, что "за TikTok", поскольку на рынке соцсетей нужна конкуренция.

Попытки Трампа запретить TikTok во время первого срока

Свое желание запретить TikTok в США во время своего первого президентского срока Дональд Трамп объяснял соображениями национальной безопасности. По его словам, китайское правительство может получить доступ к данным американских пользователей платформы или манипулировать предлагаемым им контентом.

Политику Трампа в отношении TikTok продолжила и администрация Джо Байдена. Именно при нем был принят закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть под угрозой запрета в США.