Трамп принял Нетаньяху в своем поместье во Флориде

Кандидат в президенты США Дональд Трамп принял премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в своем поместье во Флориде. Трамп пообещал принести мир на Ближний Восток и раскритиковал вице-президента Камалу Харрис.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в пятницу, 26 июля, принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп "пообещал, что, вернувшись в Белый дом, он приложит все усилия для установления мира на Ближнем Востоке и для борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах на всей территории Соединенных Штатов", сообщили в предвыборном штабе республиканца.

Он также раскритиковал свою потенциальную соперницу на ноябрьских выборах, вице-президента США Камалу Харрис после того, как она накануне выразила озабоченность "серьезную озабоченность масштабами человеческих страданий в секторе Газа" из-за войны Израиля с группировкой ХАМАС. Трамп назвал эти ее замечания "неуважительными". "Я действительно не знаю, как кто-нибудь из евреев мог бы проголосовать за нее, хотя это им решать", - отметил он.

Биньямин Нетаньяху после встречи с Дональдом Трампом выразил надежду, что его поездка в США поможет быстрее договориться об освобождении израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

Нетаньяху предложил Вашингтону военный союз против Тегерана

Выступая в Конгрессе в среду, Биньямин Нетаньяху призвал США создать военный альянс с Израилем против Ирана. Он также отверг обвинения в том, что Израиль намеренно наносит удары по мирному населению сектора Газа. Участников пропалестинских демонстраций израильский лидер назвал "полезными идиотами Ирана", которые "находятся на стороне насильников и убийц".

В четверг Нетаньяху встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис в Белом доме. Президент США на этой встрече призвал премьера Израиля как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня с ХАМАС и освобождении заложников. Кроме того, Байден напомнил о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи в секторе Газа и улучшить защиту гражданского населения.

При этом он подтвердил "железную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана и его ставленников", включая ХАМАС в секторе Газа, ополчение "Хезболлах" в Ливане и хуситов в Йемене. Харрис заявила о важности борьбы с ростом антисемитизма в мире.

Нападение ХАМАС на Израиль

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа - густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.