Трамп пострадал во время выступления в Пенсильвании

По данным ряда агентств, в толпе раздались выстрелы, после которых в области правого уха экс-президента появилась кровь. Кортеж Трампа покинул мероприятие. О его состоянии пока ничего не известно.

Бывшего президента США Дональда Трампа увезли со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы, передают информационные агентства вечером в субботу, 13 июля, по местному времени. "Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь", - говорится в сообщении агентства AP.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.

После прозвучавших выстрелов он "быстро спрятался за стойку", из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. "Секретная служба приняла защитные меры, и бывший президент в безопасности. В настоящее время служба ведет активное расследование, и дальнейшая информация будет опубликована по мере поступления", - написал начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми в соцсети X.

По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент находится на обследовании в медицинском учреждении. Чунг сказал, что Дональд Трамп "чувствует себя хорошо".

По данным окружного прокурора округа Батлер, один человек, по всей видимости, погиб, сообщает репортер местного телеканала WTAE в соцсети X. Информация о стрелявшем пока не разглашается.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформирован об инциденте.