Трамп опять президент: "Америка прежде всего" во второй раз

Дональд Трамп снова станет президентом США. Республиканец обошел Камалу Харрис в борьбе за Белый дом. Сторонники считают, что Трамп действует в интересах страны, критики обвиняют его в раскалывании общества.

Дональд Трамп - бывший и теперь будущий президент США. Он побеждает в ходе голосования, состоявшегося 5 ноября 2024 года, и набирает по меньшей мере 277 голосов выборщиков. Трамп добился успеха в важных "колеблющихся" штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина. Ранее - с 2017 по 2021 год - Трамп, миллиардер, сколотивший состояние в строительном, игорном и гостиничном бизнесе, уже занимал пост главы государства.

Сторонники президента-республиканца считают его спасителем и героем, готовым защищать их ценности от американских либералов. Критики, в свою очередь, указывают на то, что Трамп - единственный в истории президент Соединенных Штатов, осужденный за совершение уголовного преступления, и с недоумением, а часто и возмущением, следят за его избирательными кампаниями и шокированы радикальными заявлениями, неподобающим поведением и импульсивным использованием соцсетей как в должности президента, так и будучи частным лицом.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп, например, наделал шума высказыванием о том, что гаитянские мигранты в штате Огайо крадут соседских кошек и собак, чтобы съесть их. Это утверждение на поверку оказалось ложным. Невозможно предсказать, что ждет США и весь остальной мир во время второго президентства Трампа, но опыт его первого пребывания у власти и действия в последующий период могут дать некоторое представление о том, что может произойти дальше.

"Украденные выборы", штурм Капитолия и уголовные обвинения

Почитатели Дональда Трампа все эти годы сохраняли ему верность. Когда республиканец отказался признать, что проиграл президентские выборы 2020 года кандидату от Демпартии Джо Байдену, и заявил, что выборы у него "украли", многие консервативно настроенные американцы поверили ему. Многочисленные разбирательства доказали, что это утверждение не соответствует действительности, но Трамп и сегодня придерживается версии, что демократы четыре года назад сфальсифицировали итоги голосования - несмотря на то, что все суды, куда подавались подобного рода иски, отклонили их.

6 января 2021 года группа правых экстремистов и сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне, пытаясь остановить официальное подтверждение в Конгрессе победы Байдена. Ранее в тот же день Трамп выступил с речью перед тысячами своих сторонников, в которой повторил свои позже признанные лживыми заявления, сказав: "Если вы не будете сражаться как черти, у вас больше не будет страны". Эта речь, а также постоянная ложь о фальсификации результатов выборов, по мнению наблюдателей, подтолкнули агрессивную толпу к штурму Капитолия, в ходе и вскоре после которого пять человек погибли, а более 100 получили ранения.

Сторонники Трампа у здания Капитолия, 6 января 2021 года Фото: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

13 января 2021 года, за неделю до окончания первой каденции Трампа, Палата представителей, где большинство было у демократов, проголосовала за импичмент президента за подстрекательство к мятежу. За это высказались и десять конгрессменов от Республиканской партии, что стало самым большим в истории США числом голосов "за" импичмент президента-однопартийца и первым случаем, когда хозяина Белого дома за один срок полномочий дважды пытались снять с должности. Через месяц Сенат оправдал Трампа, но в 2023 году ему были предъявлены обвинения по четырем пунктам, связанные с отказом признать результаты президентских выборов 2020 года.

Юристы миллиардера обжаловали это решение прокуроров, и дело дошло до Верховного суда США. Суд постановил, что американские президенты пользуются иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время исполнения служебных обязанностей. Прокуратура повторно предъявила Трампу обвинения на сей счет, немного их скорректировав. Дело до сих пор не закрыто.

В преддверии президентской кампании 2024 года Трамп столкнулся с множеством других юридических проблем. В их числе несколько судебных процессов о мошенничестве, связанных с тем, как он и его сыновья управляли семейным бизнесом, а также дела, вызванные его поведением после поражения на выборах 2020 года.

В преддверии президентской кампании 2024 года Трамп столкнулся с множеством юридических проблем Фото: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

Трамп был обвинен и осужден по 34 пунктам в деле о фальсификации деловой документации с целью сокрытия тайных денежных выплат за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. При этом он пока сохранил свою невиновность даже после того, как был осужден судом присяжных. Судья отложил вынесение приговора на срок после окончания выборов. Неясно, придется ли президенту отбывать тюремный срок.

Дональд Трамп также был обвинен в незаконном хранении секретных правительственных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, когда он уже оставил пост главы государства. Кроме того, Трампу пришлось выплатить миллионы долларов в качестве компенсации бывшей журналистке Джин Кэрролл, после того как присяжные признали его виновным в сексуальном насилии в отношении Кэролл в конце 1990-х годов, а затем в клевете на нее, когда миллиардер делал заявления о том, что та лжет о случившемся.

Сторонники Трампа ценят его за кампанию "Америка прежде всего"

Избиратели Дональда Трампа ценят его обещание всегда ставить интересы своей страны на первый план, что нашло воплощение в лозунге "Америка прежде всего". В этом ключе Трамп критиковал НАТО, вывел США из международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и отказался от выполнения Парижского соглашения по климату.

Соединенные Штаты вновь присоединились к нему при президенте Байдене, но Трамп планирует опять выход Америки из этого договора. Унилатеральный подход при первом правлении президента-республиканца вызвал явное недовольство европейских союзников, но понравился многим американским консерваторам.

Сторонники Трампа также приветствовали сокращение налогов для богатых.

Сделал карьеру в бизнесе и сфере развлечений, а не в политике

47-й президент США родился 14 июня 1946 года в нью-йоркском районе Куинс. Его дед по отцовской линии в конце XIX века эмигрировал в США из немецкого Кальштадта, расположенного ныне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Дональд Трамп учился в престижной филадельфийской Уортонской школе бизнеса, которую окончил в 1968 году со степенью бакалавра экономики.

Trump Organization осуществила такие громкие проекты, как строительство Trump Tower на Манхэттене Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В 1970-х и 1980-х годах Трамп продолжал развивать семейный бизнес в сфере недвижимости. Компания Trump Organization осуществила такие проекты, как строительство Trump Tower на Манхэттене, где сам будущий президент жил до переезда во Флориду. В течение многих лет эта компания управляла отелями, казино и полями для гольфа, многие из которых в итоге обанкротились.

Трамп также прославился как ведущий популярного американского реалити-шоу "The Apprentice" (стажер, практикант), впервые вышедшего в эфир в 2004 году. В нем группа молодых кандидатов боролась за годовой контракт в одной из компаний миллиардера. После каждого раунда Трамп - он стал продюсером и исполнителем главной роли великого бизнесмена - убирал из гонки одного из ее участников, произнося свою коронную фразу: "Вы уволены". Несколько лет шоу пользовалось громадным успехом, только первый сезон посмотрели 20 миллионов человек.

"Фейковые новости" и жесткая иммиграционная политика

На протяжении всего первого президентства Трампа его администрация сохраняла неприязненные отношения с прессой и делала ложные и вводящие в заблуждение заявления. Трамп часто отрицал факты, которые ему не нравились, как "фейковые новости", убеждая своих сторонников, что критически настроенные СМИ распространяют ложь, чтобы запятнать его репутацию.

Дональд Трамп у стены на американо-мексиканской границе Фото: Saul Loeb/Getty Images/AFP

Будучи главой государства, Трамп проводил жесткую иммиграционную политику и неоднократно допускал расистские высказывания. В преддверии президентских выборов 2016 года он назвал мексиканских иммигрантов "насильниками" и "преступниками". А впоследствии пообещал построитьстену вдоль американо-мексиканской границы - и заставить Мексику оплатить счет за этот проект, чего она так и не сделала. К концу первого правления Трампа в 2021 году была возведена стена длиной в 732 км вдоль границы, растянувшейся всего на 3145 км. Строительство обошлось американским налогоплательщикам примерно в 16 млрд долларов.

Первая попытка импичмента и пандемия ковида

18 декабря 2019 года в отношении Трампа первый раз была начата процедура импичмента, что сделало его третьим президентом в истории США, столкнувшимся с подобным процессом. Поводом для него стало то, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп попросил президента Украины возбудить дело против Хантера Байдена, сына его главного политического соперника Джо Байдена.

Байден-младший был членом совета директоров украинской газовой компании "Бурисма" именно в то время, когда его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы и играл ключевую роль в политике США по отношению к Украине. В адрес Байденов звучали обвинения в конфликте интересов. Выдвинутое в ходе процедуры импичмента обвинение в адрес Трампа состояло в том, что он якобы не предоставлял военную помощь Украине, чтобы оказать давление на Киев и получить поддержку для своего переизбрания в 2020 году - в виде расследования украинских властей против Джо и Хантера Байденов.

Джо и Хантер Байдены, февраль 2024 года Фото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Трамп решительно отверг все обвинения. Палата представителей проголосовала за его импичмент за злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Но Сенат, в котором большинство тогда имели республиканцами, оправдал президента, и он остался в Белом доме.

Пандемия коронавируса также наложила свой отпечаток на первое президентство Дональда Трампа. Уровень смертности от COVID-19 в США был значительно выше, чем в других богатых странах. Трамп преуменьшил серьезность ситуации и поставил во главу угла скорейшее возвращение страны к нормальной жизни и допандемийному функционированию экономики, вместо того чтобы прислушаться к советам медицинских экспертов и ученых. Критики Трампа настаивают на том, что его поведение способствовало гибели сотен тысяч американцев. В интервью в августе 2020 года он признал, что люди действительно умирают: "Это то, что происходит".

Три брака, пятеро детей

В 2005 году Трамп женился на словенке Мелании Кнавс, бывшей фотомодели. У пары есть сын Бэррон Трамп. До этого миллиардер был женат на актрисе Марле Мейплз, которая после того, как они рассталась, в Калифорнии воспитывала их дочь Тиффани.

Дональд Трамп с супругой Меланией, ноябрь 2022 года Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

От первого брака Трампа с фотомоделью Иваной Зельничковой, продлившегося с 1977 по 1990 годы, у него родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Иванка известна как любимица отца, тесно сотрудничавшая с ним, занимая различные должности. Иванка и ее муж Джаред Кушнер являлись советниками президента во время первого срока Трампа.

На Национальном съезде Республиканской партии в июле 2024 года Дональд Трамп, вопреки своим предыдущим выпадам против представителей либеральной части политического спектра США, подчеркнул важность идеи единства. "Как американцы, мы связаны единой судьбой и общим предназначением, - отметил он в своей речи. - Мы поднимаемся вместе или распадаемся на части. Я баллотируюсь в президенты от имени всей Америки".

И его усилия по переизбранию в итоге увенчались успехом. Пока неясно, будет ли администрация Трампа искренне стремиться к консолидации сильно поляризованного общества Соединенных Штатов.