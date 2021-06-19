Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии по футболу

Ведущий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии по футболу Тони Кроос (Toni Kroos) объявил о завершении карьеры в составе бундестим. Об этом он сообщил в своем Instagram в пятницу, 2 июля. "Я играл за Германию 106 раз. Еще одного не будет", - написал он. Игрок отметил, что принял это решение с целью "сосредоточиться на своих целях в "Реале", а также больше внимания уделять своей жене и трем детям.
Футболист уже объявлял о завершении карьеры в сборной после провального для бундестим чемпионата мира, прошедшего в 2018 году в России, но главному тренеру Йоахиму Лёву (Joachim Löw), который также завершает свою карьеру в немецкой сборной после Евро-2020, удалось уговорить его вернуться в состав команды.
Тони Кроос отдал бундестим 11 лет
С момента своего дебюта в марте 2010 года против Аргентины 31-летний Тони Кроос в составе сборной Германии участвовал в трех чемпионатах мира и в таком же количестве европейских первенств, забив за бундестим в общей сложности 17 мячей. На его счету золото и бронза чемпионатов мира (2014 и 2010 годы), а также бронза чемпионата Европы 2012 года. Самым крупным успехом Крооса считается историческая победа над сборной Бразилии в полуфинале чемпионата мира 2014 года (7:1). В этом матче полузащитник забил два гола за 69 секунд – самый короткий промежуток времени на дубль в истории мировых первенств.
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Автор: Ефим Шуман