 Tokio Hotel выпустил к юбилею новый сингл | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2020

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Культура и стиль жизни

Tokio Hotel выпустил к юбилею новый сингл

Гимн Берлину, новый альбом и мировое турне с остановками в Москве и Санкт-Петербурге - у группы Tokio Hotel к своему 15-летию несколько хороших новостей.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Немецкая группа Tokio Hotel отмечает свое 15-летие. В качестве подарка поклонникам она представила свой новый сингл - признание в любви Берлину. "Мы сейчас не живем в Германии. Но Берлин стал местом, где мы встречаемся и работаем над новой музыкой, откуда мы начинаем наши турне", - говорит Билл Каулиц.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Вскоре ожидается и выход нового альбома. И еще одна новость: в следующее турне музыканты отправятся осенью 2021 года. Уже известны первые 16 городов. Старт - в Лондоне. Концерты в Москве и Санкт-Петербурге запланированы на ноябрь.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    История этой группы больше похожа на сюжет фильма. Четверо парней из деревни под Магдебургом решили основать свою группу. После одного из прослушиваний с ними даже заключает контракт Sony BMG, но разрывает договор еще до выхода первого альбома. Менеджера, совершившего эту роковую ошибку, потом уволят.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Группу основали близнецы Билл и Том Каулиц (Bill und Tom Kaulitz). Состав пополнили Густав Шефер (Gustav Schäfer) и Георг Хаген (Georg Hagen). Том дьявольски хорошо играл на гитаре, именно так и называлась группа первоначально - Devilish. После участия в нескольких кастингах в 2005 году с синглом "Durch den Monsun" к ребятам пришел небывалый успех.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    На сцене они чувствует себя очень уверенно. Том, гитарист группы, зажигает публику как профессиональный музыкант. Его брат-близнец Билл убеждает вокальными данными. Двое других участников остаются на втором плане.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    На первом этапе знаменитой четверке неизменно сопутствовала удача: диски группы разошлись тиражом в семь миллионов экземпляров по всему миру - от Японии до США. Все три альбома группы лидировали в списках хитов. Творчество музыкантов было отмечено сотней наград. Tokio Hotel стали первой немецкой группой, удостоенной престижной премии MTV Video Music Award.

  • Билл Каулиц

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Популярность музыкантов росла. Билеты на концерты полностью распродавались, первое турне пришлось продлить. Tokio Hotel светились на обложках всех молодежных журналов. В центре внимания - солист Билл Каулиц. Его яркая андрогинная внешность - основательно залакированные волосы, черный лак на ногтях, драматический макияж с эффектно подведенными глазами - стала визитной карточкой группы.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Вирус под названием Tokio Hotel молниеносно распространился и за пределами Германии. Переполненные концерты как в Европе, так и в США - лучшее доказательство тому, что речь больше не шла о местном феномене: магдебуржцы покорили мир. Филиалы Института имени Гёте в разных странах тут же отметили растущий интерес к курсам немецкого языка, ведь Билл пел только на своем родном языке.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    И все-таки головокружение от успехов наступило. Газетные заголовки запестрили скандальными сообщениями типа "Tokio Hotel устроили дебош в гостинице, парни нагрубили гостям, развлекались с девицами". Правда, после очередной выходки Том Каулиц даже публично извинился. Гастроли сменялись гастролями, и звездный квартет основательно выбился из сил.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В 2010 году Tokio Hotel объявляет о перерыве. "У нас отпало всяческое желание к чему-либо, нечем было поделиться с публикой", - вспоминает Билл. Но одержимые фанаты круглосуточно преследовали музыкантов буквально по пятам. Чтобы обрести покой, ребята отправляются в Лос-Анджелес и, вдали от навязчивых преследователей, растворяются в анонимности большого города.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В этот период братья Каулиц лишь иногда дают о себе знать. Например, в качестве жюри на телешоу "Германия ищет суперзвезду". Осенью 2013 года в интернете появляется анонс нового альбома группы, а также серия видеороликов "Tokio Hotel TV", рассказывающая о буднях музыкантов, о съемках новых видео для будущего альбома.

  • ''Kings Of Suburbia'', обложка альбома

    Tokio Hotel: эволюция группы

    "Kings of Suburbia" - "Короли окраин". Выходят 11 новых композиций, которые повествуют о мировой скорби, ярости и любви. На этот раз Tokio Hotel поют исключительно по-английски. "Kings of Suburbia" - это чувство, включающее в себя все и одновременно ничего", - комментирует Билл Каулиц название альбома.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Однако далеко не всем понравился новый альбом. Некоторые фанаты выразили свое разочарование: молодые музыканты, дескать, делают ставку лишь на внешние, довольно провокационные, эффекты и отнюдь не на музыкальность.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В январе 2016 года группа дает пресс-конференцию в известном отеле Adlon. Для фанатов есть хорошая новость: в работе - новый альбом, который музыканты собираются выпустить сами, без студии звукозаписи.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Новый альбом под названием "Dream Machine" выходит, правда, только в марте 2017 года. Менеджментом занимается корпорация Sony Music. Тур по Европе имеет успех, но Tokio Hotel выступает уже в более компактных помещениях и клубах.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Документальный фильм Оливера Швабе "Hinter die Welt" ("За пределами мира"), который рассказывает об эволюции Tokio Hotel, привлекает новых фанатов. Музыканты делятся своей историей в шоу-бизнесе, своими страхами, мечтами.

  • Tokio Hotel на финале конкурса Germany's Next Topmodel - 2019

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В апреле 2019 года Tokio Hotel начала турне в Лондоне с новым альбомом "Melancholic Paradise". С ним музыканты приехали и в Россию, где 13 июня пройдет их концерт в Санкт-Петербурге. Потом они поедут в Минск и Киев. В Россию вернуться 20 июня, где дадут концерт в Москве. Но на фото - их выступление в финале Germany's Next Topmodel, шоу Хайди Клум. С ней группу связывает личная история.

  • Билл Каулиц, Хайди Клум и Том Каулиц

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Том Каулиц (справа), гитарист и сооснователь группы Tokio Hotel, начал встречаться с немецкой топ-моделью Хайди Клум в 2018 году. Впервые они официально предстали перед репортерами в качестве пары на Каннском кинофестивале. В 2019 году состоялась свадьба. С тех пор в СМИ периодически появляются фотографии этой пары, за жизнью которой внимательно следят папарацци.

    Автор: Сюзанне Кордс, Инга Ваннер, Марина Борисова


  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Немецкая группа Tokio Hotel отмечает свое 15-летие. В качестве подарка поклонникам она представила свой новый сингл - признание в любви Берлину. "Мы сейчас не живем в Германии. Но Берлин стал местом, где мы встречаемся и работаем над новой музыкой, откуда мы начинаем наши турне", - говорит Билл Каулиц.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Вскоре ожидается и выход нового альбома. И еще одна новость: в следующее турне музыканты отправятся осенью 2021 года. Уже известны первые 16 городов. Старт - в Лондоне. Концерты в Москве и Санкт-Петербурге запланированы на ноябрь.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    История этой группы больше похожа на сюжет фильма. Четверо парней из деревни под Магдебургом решили основать свою группу. После одного из прослушиваний с ними даже заключает контракт Sony BMG, но разрывает договор еще до выхода первого альбома. Менеджера, совершившего эту роковую ошибку, потом уволят.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Группу основали близнецы Билл и Том Каулиц (Bill und Tom Kaulitz). Состав пополнили Густав Шефер (Gustav Schäfer) и Георг Хаген (Georg Hagen). Том дьявольски хорошо играл на гитаре, именно так и называлась группа первоначально - Devilish. После участия в нескольких кастингах в 2005 году с синглом "Durch den Monsun" к ребятам пришел небывалый успех.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    На сцене они чувствует себя очень уверенно. Том, гитарист группы, зажигает публику как профессиональный музыкант. Его брат-близнец Билл убеждает вокальными данными. Двое других участников остаются на втором плане.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    На первом этапе знаменитой четверке неизменно сопутствовала удача: диски группы разошлись тиражом в семь миллионов экземпляров по всему миру - от Японии до США. Все три альбома группы лидировали в списках хитов. Творчество музыкантов было отмечено сотней наград. Tokio Hotel стали первой немецкой группой, удостоенной престижной премии MTV Video Music Award.

  • Билл Каулиц

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Популярность музыкантов росла. Билеты на концерты полностью распродавались, первое турне пришлось продлить. Tokio Hotel светились на обложках всех молодежных журналов. В центре внимания - солист Билл Каулиц. Его яркая андрогинная внешность - основательно залакированные волосы, черный лак на ногтях, драматический макияж с эффектно подведенными глазами - стала визитной карточкой группы.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Вирус под названием Tokio Hotel молниеносно распространился и за пределами Германии. Переполненные концерты как в Европе, так и в США - лучшее доказательство тому, что речь больше не шла о местном феномене: магдебуржцы покорили мир. Филиалы Института имени Гёте в разных странах тут же отметили растущий интерес к курсам немецкого языка, ведь Билл пел только на своем родном языке.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    И все-таки головокружение от успехов наступило. Газетные заголовки запестрили скандальными сообщениями типа "Tokio Hotel устроили дебош в гостинице, парни нагрубили гостям, развлекались с девицами". Правда, после очередной выходки Том Каулиц даже публично извинился. Гастроли сменялись гастролями, и звездный квартет основательно выбился из сил.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В 2010 году Tokio Hotel объявляет о перерыве. "У нас отпало всяческое желание к чему-либо, нечем было поделиться с публикой", - вспоминает Билл. Но одержимые фанаты круглосуточно преследовали музыкантов буквально по пятам. Чтобы обрести покой, ребята отправляются в Лос-Анджелес и, вдали от навязчивых преследователей, растворяются в анонимности большого города.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В этот период братья Каулиц лишь иногда дают о себе знать. Например, в качестве жюри на телешоу "Германия ищет суперзвезду". Осенью 2013 года в интернете появляется анонс нового альбома группы, а также серия видеороликов "Tokio Hotel TV", рассказывающая о буднях музыкантов, о съемках новых видео для будущего альбома.

  • ''Kings Of Suburbia'', обложка альбома

    Tokio Hotel: эволюция группы

    "Kings of Suburbia" - "Короли окраин". Выходят 11 новых композиций, которые повествуют о мировой скорби, ярости и любви. На этот раз Tokio Hotel поют исключительно по-английски. "Kings of Suburbia" - это чувство, включающее в себя все и одновременно ничего", - комментирует Билл Каулиц название альбома.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Однако далеко не всем понравился новый альбом. Некоторые фанаты выразили свое разочарование: молодые музыканты, дескать, делают ставку лишь на внешние, довольно провокационные, эффекты и отнюдь не на музыкальность.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В январе 2016 года группа дает пресс-конференцию в известном отеле Adlon. Для фанатов есть хорошая новость: в работе - новый альбом, который музыканты собираются выпустить сами, без студии звукозаписи.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Новый альбом под названием "Dream Machine" выходит, правда, только в марте 2017 года. Менеджментом занимается корпорация Sony Music. Тур по Европе имеет успех, но Tokio Hotel выступает уже в более компактных помещениях и клубах.

  • Tokio Hotel

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Документальный фильм Оливера Швабе "Hinter die Welt" ("За пределами мира"), который рассказывает об эволюции Tokio Hotel, привлекает новых фанатов. Музыканты делятся своей историей в шоу-бизнесе, своими страхами, мечтами.

  • Tokio Hotel на финале конкурса Germany's Next Topmodel - 2019

    Tokio Hotel: эволюция группы

    В апреле 2019 года Tokio Hotel начала турне в Лондоне с новым альбомом "Melancholic Paradise". С ним музыканты приехали и в Россию, где 13 июня пройдет их концерт в Санкт-Петербурге. Потом они поедут в Минск и Киев. В Россию вернуться 20 июня, где дадут концерт в Москве. Но на фото - их выступление в финале Germany's Next Topmodel, шоу Хайди Клум. С ней группу связывает личная история.

  • Билл Каулиц, Хайди Клум и Том Каулиц

    Tokio Hotel: эволюция группы

    Том Каулиц (справа), гитарист и сооснователь группы Tokio Hotel, начал встречаться с немецкой топ-моделью Хайди Клум в 2018 году. Впервые они официально предстали перед репортерами в качестве пары на Каннском кинофестивале. В 2019 году состоялась свадьба. С тех пор в СМИ периодически появляются фотографии этой пары, за жизнью которой внимательно следят папарацци.

    Автор: Сюзанне Кордс, Инга Ваннер, Марина Борисова


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