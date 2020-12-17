Tokio Hotel выпустил к юбилею новый сингл

Гимн Берлину, новый альбом и мировое турне с остановками в Москве и Санкт-Петербурге - у группы Tokio Hotel к своему 15-летию несколько хороших новостей.
Весенний концерт против политического похолодания: молодые немецкие и российские музыканты подготовили масштабный проект с идейным подтекстом. (22.04.2019)
В немецком Бонне открылась выставка о Майкле Джексоне и его влиянии на современное искусство. Уместно ли это после новых шокирующих обвинений в педофилии? (22.03.2019)
Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой. (15.04.2019)