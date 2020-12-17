Tokio Hotel выпустил к юбилею новый сингл

Tokio Hotel: эволюция группы

В апреле 2019 года Tokio Hotel начала турне в Лондоне с новым альбомом "Melancholic Paradise". С ним музыканты приехали и в Россию, где 13 июня пройдет их концерт в Санкт-Петербурге. Потом они поедут в Минск и Киев. В Россию вернуться 20 июня, где дадут концерт в Москве. Но на фото - их выступление в финале Germany's Next Topmodel, шоу Хайди Клум. С ней группу связывает личная история.