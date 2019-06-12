Tokio Hotel приехали в Россию

Первый концерт пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге. Впереди - Минск и Киев. А потом Tokio Hotel вернутся в Россию, чтобы выступить в столице. DW знакомит с эволюцией группы.
__________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте насв WhatsApp.
Смотрите также:
Существует любопытный психологический феномен: дети моментально узнают предметы, специально для них сделанные. В случае игрушек, детских книжек или йогуртов это не кажется удивительным. Но вот как быть с музыкой? (26.05.2011)
Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы. (26.05.2019)
Весенний концерт против политического похолодания: молодые немецкие и российские музыканты подготовили масштабный проект с идейным подтекстом. (22.04.2019)
В немецком Бонне открылась выставка о Майкле Джексоне и его влиянии на современное искусство. Уместно ли это после новых шокирующих обвинений в педофилии? (22.03.2019)
Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой. (15.04.2019)