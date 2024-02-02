В Берлине показали фильм про Санникова

Фильм о белорусском дипломате Андрее Санникове "То самое чувство надежды" вышел в европейский прокат. DW поговорила с режиссером фильма и главным героем о борьбе за свободу Беларуси.

1 февраля в немецкий прокат вышел документальный фильм "То самое чувство надежды" (This Kind of Hope). Через политический и личный путь Андрея Санникова, кандидата в президенты на выборах 2010 года, картина польско-немецкого режиссера Павла Сичека рассказывает современную историю Беларуси. DW сходила на премьеру фильма в Берлине.

"Я не готов быть убит или снова сесть в тюрьму"

В первой сцене фильма Андрей Санников показывает на карте Минска значимые для него места: роддом, школу, родительский дом, тюрьму. "Это ведь небольшая площадь, а здесь столько всего произошло", - вспоминает политик, находясь уже много лет не в Беларуси. Почему он уехал? "Я не готов быть убит или снова сесть в тюрьму", - отвечает Санников на вопрос.

Андрей Санников в белорусской политике - с первых лет независимости страны. В начале девяностых он возглавлял белорусскую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению, работал советником представительства Беларуси в Швейцарии, в 1995 году стал заместителем министра иностранных дел, но через год, накануне референдума в 1996 году, подал в отставку - в знак протеста против политики Александра Лукашенко.

В 2010 году он участвовал в выборах на пост президента, на которых - по официальным данным - набрал чуть больше двух процентов. После выборов люди в Минске массово вышли на протест, на котором были задержаны сотни людей, включая Санникова и его жену, журналистку Ирину Халип.

Андрей Санников Фото: DW

До восьми лет режиссер сам жил в диктатурах

Режиссер показывает в фильме основные этапы политической карьеры Санникова, совмещая собственные кадры с архивными. На создание ленты у него ушло 9 лет. Работать над фильмом Сичек начал в 2013 году - спустя год после того, как Санников вышел из колонии по амнистии и уехал в Европу. Интерес к Беларуси у режисера возник не случайно. "До восьми лет я жил в диктатурах, - рассказывает Сичек, который родился в советской Польше, а в четыре года переехал с родителями в Ливию. - Это оказало на меня большое влияние".

В 2006 году, будучи студентом в Мюнхенского университета кино, он оказался в Минске. "Меня очень впечатлил этот визит, я будто бы вернулся в детство. Я увидел, что люди, живущие в диктатуре, ведут себя по-другому. Они взвешивают, когда говорить, а когда лучше помолчать, их движения несколько более сдержанные и одинаковые, в целом создается впечатление, что вокруг все немного тише, чем в демократических странах. И тогда я сразу понял, что хочу сделать фильм о диктатуре".

Режиссер фильма "То самое чувство надежды" Павел Сичек Фото: Daniel Samer

Несколько лет спустя Сичек познакомился с Санниковым. Начало работы над фильмом о диктатуре было положено. При этом в центр внимания документалист ставит соперника диктатора. "Для этого мне приходилось в лучших традициях дипломатии вести с Андреем переговоры после каждой съемки, - признается режиссер. - Андрей не хотел быть главным героем и постоянно повторял, что он как фигура не важен, речь должна идти о Беларуси. Но мне хотелось показать события в Беларуси через его историю".

"Я хочу, чтобы он забыл имена Путин и Лукашенко"

Рассказывая эту историю, режиссер не ограничивается политическими событиями. Отдельную роль в фильме он отвел семье Санникова, будто бы намекая: политика везде и касается любой сферы жизни.

"Что такое свобода?" - задает Санников вопрос в семейном видео своему еще совсем маленькому сыну Данику. "Свобода - это когда зверь вырвался из клетки", - отвечает тот. "Как он в это клетку попал?" - снова спрашивает отец. "Его туда загнали те, кто не знают, что такое свобода", - отвечает сын.

"Я хочу, чтобы он забыл имена Путин и Лукашенко", - скажет Санников несколько позже в фильме, добавляя, что счастлив тот народ, который не помнит имя своего правителя.

В других сценах политик уделяет внимание тем, кто эти имена уже вряд ли забудет, - политзаключенным. Он регулярно встречается с европейскими политиками, убеждая их, что для освобождения белорусских политзаключенных необходимы жесткие санкции. После показа фильма в разговоре с публикой он также эмоционально повторяет: "Утверждения, что санкции не работают - это глупости. Настоящих санкций сейчас нет, поэтому нельзя сказать, что они не работают. Если бы они были, мы бы уже освободили политзаключенных".

Какое оно, "то самое чувство надежды"?

По мнению Санникова, необходимо требовать серьезных санкций, мотивировать европейских политиков становиться так называемыми "крестными" политзаключенных, высокопоставленным политикам и международным организациям - требовать визита в Беларусь для встречи с политзаключенными и оценки их состояния. "Да, им откажут, но это должна быть лавина просьб и требований", - говорит бывший политзаключенный. Из всего перечисленного практически ничего не происходит, считает он.

За событиями 2020 года в фильме Сичека Санников наблюдает из Варшавы, но пристально. "Мы были на шаг от победы", - скажет он позже. Но несмотря на многочисленные поражения 69-летний дипломат не потерял надежду. Это слово, заключенное в названии ленты, звучит в фильме несколько раз. Это говорит о чем-то хорошем или о том, что кроме надежды у белорусов ничего не осталось?

"Меня удивило, что после предыдущих показов (на фестивалях в Швейцарии и Мюнхене. - Ред.) люди мне говорили, что фильм помог им забыть о депрессии, они увидели надежду, которая реально существует. Просто надо понимать, что это долгая борьба".

Что дает ему самому надежду? На этот вопрос дипломат не задумываясь отвечает: "Беларусь, люди. Когда я вижу, как люди, прошедшие пытки, поддерживают нас - это что-то невероятное".

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