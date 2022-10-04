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Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Типографии в России могут остановиться из-за санкций Запада

Даниил Сотников
12 мин. назад

На технику из западных стран, поставки которой прекратились, приходилось до 90 процентов мощностей российских типографий.

https://www.dw.com/ru/tipografii-v-rossii-mogut-ostanovitsa-izza-deficita-zapadnogo-oborudovania/a-63326377

Российские типографии столкнулись с дефицитом иностранного оборудования, запчастей и сырья, поставки которых прекратились из-за санкций за вторжение в Украину. Об этом сообщила во вторник, 4 октября, газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий.

На технику из страны Европы, Северной Америки и Японии приходилось до 90 процентов оборудования российских типографий. Крупнейшими экспортерами в РФ были Германия, Швейцария, Италия, Канада и Япония, рассказал "Ведомостям" гендиректор типографии "Парето-принт" Павел Арсеньев.

Часть компаний расторгли контракты по собственной инициативе, другие прекратили сотрудничество с российскими типографиями после введения Евросоюзом в апреле пятого пакета санкций, запретившего импорт такой техники в Россию. По словам президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, под санкции подпало и оборудование, бывшее в употреблении.

Параллельный импорт не всегда возможен

Некоторые виды оборудования и запчасти удается поставлять через так называемый параллельный импорт, рассказал "Ведомостям" гендиректор издательства "Высшая школа" Роман Трунов.

Однако для большей части полиграфической техники такой вариант не подойдет, указала представитель компании "Октопринт сервис" Лариса Данилова. "У каждой печатной машины есть свой серийный номер. Многие комплектующие для них уникальные и тоже имеют соответствующий каталожный номер. Это значит, что производитель по нему может понять, что деталь будет в итоге отправлена в Россию, и запретит поставку", - объяснила она.

"Выход пока один - разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации", - считает член правления Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. Однако, таким образом невозможно заменить все виды запчастей, предупреждают участники рынка.

Альтернатива из Индии и Китая

Некоторые типографии пытаются искать замену оборудованию у поставщиков из Индии и Китая, но качество техники из этих ниже, чем у западной, рассказали "Ведомостям" представители отрасли. Например, у ниткошвейных машин из Китая низкая степень автоматизации, а индийские машины для ролевой печати на два поколения старше, чем в Европе, объясняет Арсеньев.

Это, а также логистические сложности, приведет к подорожанию книг на 20 процентов, предупреждает директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов. Новые логистические цепочки уже привели к росту цен на запчасти в два-три раза, а сроки поставки увеличились с нескольких дней до нескольких месяцев, соглашается Арсеньев. "Как итог часть оборудования в типографиях может просто встать на какое-то время", - сказал он.

Решить проблему можно либо с помощью льготных кредитов от государства, либо запуска по инициативе правительства совместных полиграфических предприятий с Индией и Китаем, считают опрошенные "Ведомостями" участники рынка.

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