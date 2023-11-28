"Тинькофф банк" запретил удаленную работу из-за границы

Вне РФ работа из хоум-офиса в "Тинькоф банке" с 2024 года будет возможна только из Беларуси, Армении и Казахстана, сообщает РБК.

Российский "Тинькофф банк" запретил своим сотрудникам удаленную работу из-за границы, пишет РБК во вторник, 28 ноября. Исключение составляют "страны присутствия центров разработки" компании - Армения, Беларусь и Казахстан, указывает издание со ссылкой на представителя банка.

Две причины запрета

Решение будет действовать с 2024 года и связано с двумя причинами. Первая заключается в роли банка в качестве "системно значимой организации и субъекта критической информационной инфраструктуры". В связи с этим к "Тинькофф банку" выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Кроме того, в банке сослались на требования обеспечить безопасность данных. "В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", - цитирует издание своего собеседника. По его словам, критичные доступы к системам компании должны быть полностью отключены у сотрудника в случае выезда с рабочим ноутбуком в страны, где нет центров разработки "Тинькофф".

Аналогичные ограничения в других компаниях

Между тем два сотрудника основанного Олегом Тиньковым банка, которые проживают за рубежом, но не в указанных трех странах, сообщили РБК, что с нового года не смогут продолжать работу на старых условиях. По их словам, данная информация была доведена до них неофициально, при этом HR-менеджеры и руководители отделов рассказали им о возможностях работы из Беларуси, Армении и Казахстана.

Ранее аналогичный запрет ввела соцсеть "ВКонтакте", а "Яндекс" объявил о переходе на гибридный формат, совмещающий удаленную работу и присутствие в офисах в РФ, Казахстане, Армении, Сербии или Турции, напоминает РБК.

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