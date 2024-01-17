Tinder уходит. Где теперь знакомиться белорусам?

Tinder объявил, что с 15 февраля уходит из Беларуси, но причин этого решения не назвал. Как к этому относятся белорусы и где теперь будут знакомиться - у DW.

Доступ к Tinder для пользователей на территории Беларуси будет закрыт с 15 февраля 2024 года - такую неожиданную новость американская компания Match Group, владеющая сервисом, сообщила 16 января. Причину своего ухода из Беларуси Tinder не назвал, однако еще в мае 2023 года сервис ушел из России, воюющей против Украины, объяснив это "защитой прав человека". С чем может быть связан уход Tinder и есть ли ему альтернатива в Беларуси?

Уход Tinder из Беларуси, скорее всего, связан с репутационными рисками

Как сообщили в официальном заявлении компании , с 15 февраля все пользователи Tinder, находящиеся в Беларуси, не смогут использовать сервисы приложения: невозможно будет зайти в свой аккаунт, совершать покупки и обновлять платную подписку. Повторяющиеся подписки не будут продлеваться, а за 6- и 12-месячные подписки, срок которых заканчивается после 15 февраля можно будет запросить возмещение средств, как и за все неиспользованные платные бонусы. До этого времени пользователи могут по-прежнему создавать пары и общаться в чате.

Так как Tinder не назвал никаких причин своего ухода с белорусского рынка, DW направила запрос в дейтинговый сервис, однако в компании отказались давать какие-либо дальнейшие комментарии на эту тему.

Карикатура DW про Лукашенко и Tinder Фото: DW

Уход Tinder из Беларуси культуролог, редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко объясняет репутационными рисками, которые несет компания, работая в "проблемном" регионе. "В том числе это может быть связано с какими-то организационно-финансовыми вопросами - пользователи должны платить за разные функции, а как мы знаем, есть вопросы с работой белорусских платежных карт. Вполне возможно, что риски и сложности работы с рынком выше, чем та прибыль, что он приносит, а сюда еще накладываются лишние репутационные риски".

Тем более нужно учитывать, что в Беларуси сервис использовался силовиками для репрессий против населения. В феврале 2023 года Александре Рыбчик присудили два с половиной года колонии за фотографию с протестов в Tinder, а в октябре 2023 года жителя Верхнедвинска оштрафовали на 1000 евро за фотографию в майке с гербом "Пагоня". "Не думаю, что Tinder хочется видеть в новостях, что кого-то посадили за фото в сервисе, да и не совсем ясно, как компания должна правильно вести себя в этом случае: сотрудничать с властями, правозащитниками? В таком случае проще просто уйти с рынка", - считает Можейко.

Что белорусы думают об уходе Tinder?

Белорусские пользователи Tinder, с которыми поговорила DW, воспринимают уход сервиса спокойно. 27-летняя Инесса, которая до недавнего времени активно пользовалась приложением, говорит, что у нее довольно циничное мнение на этот счет - мол, раз решил уходить, то пусть уходит.

"Может, это поспособствует развитию отечественного "бульбиндера", а может спид-дейтинг взлетит до небес популярности. Люди точно найдут, чем и как это заменить, ведь раньше как-то и без него люди знакомились. Хотя, кто знает, говорила бы я так смело, если бы Tinder ни помог найти любимого человека какое-то время назад. Возможно, именно поэтому уход сервиса меня не особо беспокоит", - рассказывает девушка.

В свою очередь 33-летний минчанин Игнат (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.) новостями об уходе приложения из Беларуси разочарован, ведь, по его словам, сервис очень облегчал ему знакомства с девушками. "Я бы и дальше продолжал пользоваться приложением, но раз так произошло, то найду альтернативу. Видел, что российские селебрити рекламируют какое-то новое дейтинговое приложение, очень вовремя. Так что без свиданий белорусы не останутся, тем более, что всегда можно вернуться к офлайн способам - знакомиться на улице, в баре или фитнес-клубе. В этом тоже есть какой-то шарм".

Уход Tinder как "симптом жизни в стране третьего мира"

И хотя вместе с Tinder из Беларуси уходит также Hinge и OkCupid, которые тоже принадлежат компании Match Group, альтернативные дейтинг-сервисы у белорусов остаются. В первую очередь, это российские ресурсы вроде Mamba и Tabor, а также довольно популярное приложение Pure.

Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Тот факт, что сейчас в распоряжении белорусов остаются в основном только российские сервисы, Вадим Можейко называет закономерной тенденцией. "Этот симптом мы видим и на других рынках - люди стали чаще ездить на экскурсию в Россию, а вместо иностранных брендов в Беларуси открываются российские дискаунтеры "Светофор". Впрочем, в любом случае, уход Tinder - это не внезапная пропажа хлеба из магазина. "Это не жизненно необходимая вещь, и, безусловно, люди найдут альтернативу", - говорит Можейко. Однако, по словам культуролога, для белорусского общества уход Tinder - это еще один яркий сигнал того, насколько Беларусь оказывается в более архаичной реальности.

"Это все про ощущение того, что ты немножко живешь в стране третьего мира - самолеты не летают, банковские карточки не работают, а теперь еще и знакомиться привычным способом станет невозможно. И хоть каждый элемент по отдельности не критичен, но вместе все складывается в единую картину. Получается, что вне зависимости от политических взглядов жизнь в стране во многом становится очень некомфортной", - считает Вадим Можейко.

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