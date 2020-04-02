Tinder и Co в эпоху коронавируса: как карантин изменил правила онлайн-знакомств

Платформа Tinder - одно из самых популярных в мире приложений для онлайн-знакомств - в последние дни приветствует пользователей необычным сообщением. "Социальное дистанцирование не обязательно означает разъединение, - говорится в нем. - Мы надеемся стать местом для общения в это непростое время, но при этом считаем важным подчеркнуть, что сейчас не время встречаться с вашим "мэтчем" в реальности. Пожалуйста, ограничьтесь пока что общением здесь".

Под "мэтчем" подразумевается удачное совпадение пристрастий юзеров, то есть когда оба кандидата выбрали друг друга для онлайн-знакомства. А, может, и не только онлайн. Но ограничения на реальное общение, цель которых - замедлить распространение коронавируса SARS-CoV-2, в настоящее время действуют по всему миру. Смогут ли они помешать новым знакомствам, особенно в странах, где самым распространенным способом построения отношений стали онлайн-свидания?

Даже при беглом взгляде на рынок онлайн-знакомств ответ становится очевиден: хотя и Tinder, и другие крупные платформы в соответствии с призывом ВОЗ рекомендуют свести до минимума социальные контакты и ограничиться только виртуальными свиданиями, все они сообщают, что за последние недели число их пользователей резко возросло.

Свидания "по удаленке" - способ сохранить социальную ответственность

45-летний берлинец Ларс - довольно активный пользователь Tinder. С тех пор как в Германии вспыхнула эпидемия коронавируса, он ни разу ни с кем не встречался лично. Впрочем, встречи "вживую" с "мэтчами" из Tinder, говорит Ларс, у него и так случаются нечасто - обычно он довольно долго ждет, прежде чем договориться о свидании. Хотя, по его словам, тема виртуальных свиданий в разговорах между пользователями Tinder всплывала и до эпидемии.

Романтические отношения в эпоху коронавируса - большая редкость

"Пару раз в чатах мы обсуждали возможность свиданий "по удаленке" и смеялись над тем, насколько это странно, не сексуально и не романтично. Но мне кажется, что сейчас это - единственный способ встречаться, оставаясь при этом социально ответственными людьми, которые с уважением относятся к призыву ограничить социальные контакты", - говорит Ларс.

Нет никаких статистических данных о том, насколько реже стали встречаться пользователи платформ онлайн-знакомств в Германии или других странах с тех пор, как социальная дистанцированность стала новым трендом. Но после того как в целях борьбы с эпидемией коронавируса по всему миру на неопределенное время были закрыты бары, рестораны, клубы и дискотеки, количество мест для подобных встреч значительно сократилось.

По данным Tinder, пользователи из стран, особенно пострадавших от пандемии, после ограничений на социальные контакты стали еще активнее. И еще одна особенность: теперь они гораздо дольше общаются. "Число ежедневных сообщений в американском сегменте Tinder увеличилось по сравнению с февральскими данными на 10-15 процентов, - говорит представитель Tinder в интервью DW. - А в Италии и Испании по сравнению с предыдущими неделями оно выросло до 25 процентов - и это общеевропейская тенденция. Продолжительность бесед в чатах также возросла на 10-30 процентов по сравнению с февральскими показателями".

Показатели Tinder и других подобных приложений в карантин только растут

Другие крупные приложения по поиску партнеров в интернете, такие как Bumble и Plenty of Fish, тоже констатируют всплеск активности пользователей - особенно в тех странах, где в целях сдерживания распространения коронавируса введен полный или частичный локдаун.

Прибыльный рынок онлайн-знакомств

По разным данным, объем глобального рынка онлайн-знакомств составляет от 6 до 10 млрд долларов. И он стремительно растет: по мере того, как все больше знакомств, ведущих к прочным отношениям, происходит в интернете, люди все больше готовы платить за услуги, которые могут привести к встрече с потенциальным партнером. Убедительным подтверждением прибыльности платформ онлайн-дейтинга стало также решение Facebook запустить в сентябре 2019 года свое собственное приложение знакомств.

И хотя можно было предположить, что пандемия коронавируса и последовавшие за ней в глобальном масштабе карантины и локдауны пагубно скажутся на рынке, важной частью которого является личное общение, все свидетельствует о том, что платформы онлайн-знакомств извлекают максимальную пользу из кризиса. Для тех пользователей, которые вняли призыву об ограничении социальных контактов, общение в этих приложениях и видео-знакомства стали главной альтернативой личным встречам.

Общение в интернете стало во время пандемии главной альтернативой личным встречам

Платформа Bumble еще в прошлом году ввела функцию "звонки в режиме in-app", и только за последнюю неделю доля тех, кто воспользовался ей, увеличилась на 20 процентов. А платформа Plenty of Fish на фоне усиления эпидемии коронавируса создала для отдельных регионов опцию лайфстриминга, позволяющую потенциальным "мэтчам" видеть друг друга в режиме реального времени. Отреагировал на пандемию и Tinder: специальный "паспорт", который получают пользователи платных аккаунтов, дает им возможность бесплатно созваниваться с кем угодно по всему миру.

Отсутствие связей между людьми - еще один ущерб от коронавируса

По мнению жителя Берлина Ларса, "внезапное отсутствие связей" между людьми стало одной из главных негативных последствий пандемии. И онлайн-приложения, считает он, в этом смысле крайне полезны, потому что они позволяют найти людей, с которыми можно пообщаться, - пусть даже в интернете.

Об этом говорится и в опубликованном на прошлой неделе заявлении генерального директора Tinder Эли Сейдмана. "Мы знаем, что для многих наших пользователей связь важнее местоположения, - отметил он. - Мы переживаем тяжелый период. И хотя сейчас неподходящее время для личных встреч, мы понимаем, что Tinder - платформа, основой которой является связь, - может помочь людям лучше ориентироваться в той неопределенности, которую COVID-19 внес в нашу повседневную жизнь".

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