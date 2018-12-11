Time второй раз подряд не включил Путина в список самых влиятельных людей

Американский журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг опубликован на сайте издания в среду, 17 апреля. Ранее Путин входил в этот список в категории "Лидеры", куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Однако в рейтинге нынешнего года главы российского государства нет ни в одной из категорий.

По мнению Time, лидером 2019 года является спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. В число наиболее влиятельных лидеров попали президент США Дональд Трамп, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Бразилии Жаир Болсонару.

В обнародованном Time рейтинге присутствуют также египетский футболист Мохаммед Салах, канадская актриса Сандра О, американский рестлер Дуэйн Джонсон, стример Ниндзя, папа римский Франциск и спецпрокурор США по России Роберт Мюллер.

Путин попадал в список наиболее влиятельных людей по версии Time шесть раз (в том числе три года подряд в 2015, 2016 и 2017 годах). Издание также дважды удостаивала Путина звания "Человека года".

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