Тимченко и Ротенберги продали стадион в Хельсинки

Олигархи не получат деньги от продажи арены - они будут заморожены на специальном счете вплоть до исключения Тимченко и Бориса Ротенберга из санкционных списков. Сделку еще должны одобрить власти Финляндии и ЕС.

Российские бизнесмены Геннадий Тимченко, а также Аркадий, Борис и Роман Ротенберги подписали с финской инвестиционной компанией Trevian договоренность о продаже крупнейшего спортивного стадиона в столице Финляндии Helsinki Halli. Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, газета Helsingin Sanomat, уточнив, что сделка еще должна быть одобрена властями Финляндии и Европейского Союза.

По сведениям издания, российские миллиардеры не получат деньги от продажи: средства перечислят на специальный счет, контролируемый властями в Хельсинки, где они будут находиться вплоть до снятия санкций, введенных против Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга после полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание Yle передает 13 ноября, что завершение сделки, как предполагают в МИД Финляндии, может занять несколько месяцев. Премьер-министр страны Петтери Орпо сказал Yle, что правительство готово одобрить договор купли-продажи стадиона, если все документы будут в порядке. Такого же решения он ждет и от ЕС, где требуется единогласное решение всех стран-членов, поскольку речь идет о санкциях в отношении Helsinki Halli.

Финансовый размер сделки не разглашается. По данным Helsingin Sanomat, ранее называлась сумма в 57 млн евро, но с тех пор она могла вырасти до 60 миллионов евро.

После введения санкций против Тимченко и Ротенберга арена в Хельсинки была закрыта. Как указывает агентство Reuters, в прошлом году город Хельсинки заявил, что у предпринимателей могут изъять площадку, если они не согласятся продать ее добровольно.

11 ноября городской совет финской столицы постановил, что экспроприация стадиона необходима, чтобы "остановить разрушение здания и предотвратить ущерб репутации Финляндии из-за невозможности проводить крупные международные мероприятия".

Геннадий и Елена Тимченко не добились снятия санкций в Суде ЕС

Суд ЕС 11 сентября отклонил иск супругов Геннадия и Елены Тимченко к Совету Европейского Союза в котором они оспаривали введенные против них ограничительные меры в рамках санкционного режима за агрессию РФ в Украине.

В июле 2022 года Совет ЕС ввел для лиц из санкционного перечня обязательство отчитываться об их активах, находящихся в юрисдикции Евросоюза. Брюссель назвал этот шаг ответом на усложнение схем уклонения от санкций. Супруги Тимченко посчитали, что таким образом Совет Евросоюза злоупотребил своими полномочиями. Однако суд в Люксембурге указал, что Брюссель был вправе устанавливать подобное обязательство.