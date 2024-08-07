Тим Уолц: что известно о кандидате в вице-президенты США

"Выбрав Уолца, Харрис отдала предпочтение искусному политику с опытом работы в исполнительной власти", - утверждают аналитики. Считается, что губернатор Миннесоты сможет привлечь избирателей особенно на Среднем Западе.

Сегодня Камала Харрис пока все еще вице-президент США. Но поскольку Джо Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах 5 ноября, она, де-факто, является кандидатом в президенты от Демократической партии. А это значит, что ей самой нужен кандидат в вице-президенты.

6 августа Харрис объявила, что сделала свой выбор в пользу Тима Уолца, 60-летнего демократа, губернатора штата Миннесота. "С гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолца стать моим партнером по выборам", - написала она в соцсети X. "Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он защищал интересы таких же работающих семей, как и его (семья. - Ред.). Здорово, что он в нашей команде", - подчеркнула она.

В ответ в своем посте в соцсети X Уолц заявил, что для него "честь всей жизни" быть выбранным в качестве напарника Харрис.

"Я готов", - написал бывший учитель. - Вице-президент Харрис показывает нам, что в политике все возможно. Это немного напоминает мне первый день в школе".

Считается, что Уолц, которого эксперты относительно недавно включили в список потенциальных кандидатов на пост вице-президента, мог бы усилить позиции Харрис в борьбе за пост президента США.

Уолц может привлечь избирателей Среднего Запада

Миннесота не относится к колеблящимся штатам (здесь голосуют за кандидата от демократов на последних 12 президентских выборах. - Ред.), и у нее всего 10 голосов в Коллегии выборщиков. Но Демократическая партия надеется, что Уолц сможет привлечь избирателей и за пределами родного штата, особенно на Среднем Западе и в сельской местности.

После окончания школы будущий политик поступил на службу в Национальную гвардию и прослужил 24 года. Он также работал школьным учителем, сначала за границей, в Китае, а затем в США, в штатах Небраска и Миннесота, где также тренировал футбольную команду своей средней школы, которая впервые в истории стала чемпионом штата.

"Он не очень известен на национальном уровне, но его опыт позволяет ему говорить с определенной частью электората, вызывая доверие", - сказал DW Филиппо Тревизан, политолог из Американского университета в Вашингтоне. По его мнению, Харрис выбрала Уолца, чтобы "привлечь избирателей в сельских районах Америки". "Уолц назвал Трампа и Вэнса не знающими средний класс, - сказал Тревизан, - в то время как сам он - представитель среднего класса".

Уолц за прогрессивные реформы

С 2007 по 2019 год Уолц представлял Миннесоту в Палате представителей США, где был членом комитетов по сельскому хозяйству, вооруженным силам и по делам ветеранов.

В 2018 году он победил на выборах губернатора штата. При нем был реализован ряд прогрессивных реформ: принят закон о защите права на аборт, легализована марихуана для употребления в личных целях, ужесточена проверка данных при покупке огнестрельного оружия.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц реализовал несколько прогрессивных программ Фото: Glen Stubbe/Minneapolis Star Tribune/Newscom/picture alliance

После того, как в результате действий полиции в Миннеаполисе в мае 2020 года погиб афроамериканец Джордж Флойд, что привело к массовым беспорядкам в ряде американских городов, Уолц способствовал принятию закона о реформе полиции. Им, в частности, было запрещено применение при задержании удушающих приемов. После начала агресивной войны России против Украины Уолц в апреле 2022 года подписал закон, запрещающий государственным органам штата контакты с российскими компаниями.

Искусный политик с опытом работы в исполнительной власти

Уолц изначально рассматривался как аутсайдер в борьбе за право выдвинуться в качестве кандидата в вице-президенты США. Однако за последнее время он неоднократно появлялся в средствах массовой информации и подчеркивал, что родом из сельской местности (он и трое его братьев и сестер выросли в маленьком городке Валентайн, штат Небраска).

Он оказался в центре внимания, когда в интервью американской телекомпании MSNBC назвал выбор республиканцами Трампа и Вэнса "странным". Этот ярлык стал вирусным и был подхвачен кампанией Харрис, которая использовала его в пресс-релизах и сообщениях в социальных сетях.

Уолц также заявил, что, по его мнению, республиканцы разрушили сельскую Америку и разделили ее жителей. По его словам, цель кампании Харрис - Уолц: объединить людей вокруг таких ценностей, как сильные государственные школы и доступное здравоохранение. "Выбрав Уолца, Харрис отдала предпочтение искусному политику с опытом работы в исполнительной власти и указала на важность колеблющихся штатов Среднего Запада, таких как Висконсин и Мичиган", - подытожила газета The Washington Post.