 Tiktok подает иск против указов президента США Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2020

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Мир

Tiktok подает иск против указов президента США Трампа

В середине августа Дональд Трамп подписал указ о запрете онлайн-сервиса TikTok для обмена видео в США к середине сентября. Компания обещает подать жалобу в суд уже 24 августа.

Приложение TikTok на смартфоне

Оператор китайского онлайн-сервиса для обмена видео TikTok решил опротестовать в суде указ президента США Дональда Трампа о фактическом запрете TikTok в Соединенных Штатах. "Чтобы обеспечить соблюдение закона и справедливое отношение к нашей компании и пользователям, у компании не остается иного выбора, кроме как предпринять юридические шаги против указа президента Дональда Трампа", - заявил TikTok в субботу, 22 августа. По словам компании, судебный иск будет подан уже 24 июня.

Трамп в середине августа подписал указ, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok и соцсетью Musical.ly, должна в течение 90 дней отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных пользователей, полученных с помощью TikTok или Musical.ly.

Другой указ Трампа - от 6 августа - предписал американцам в течение 45 дней прекратить любые деловые отношения с ByteDance.

Соображения нацбезопасности

Президент США обосновал свои указы соображениями нацбезопасности. Он, в частности, подозревает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами.

ByteDance отрицает обвинения США в передаче данных правительству Китая. В настоящее время он ведет переговоры с Microsoft о продаже своего бизнеса в Соединенных Штатах.

Приложение TikTok в одних лишь США было загружено 175 млн раз, а во всем мире – более одного миллиарда раз. Этот сервис особенно популярен среди молодежи.

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    Автор: Григорий Аросев


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