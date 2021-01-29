 TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за посты об акциях в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2021

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Россия

TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за посты об акциях в поддержку Навального

За отказ удалить информацию с призывами участвовать в несанкционированных акциях протеста TikTok заплатит штраф в размере 2,6 млн рублей.

Логотип китайской соцсети TikTok

Мировой судья Таганского районного суда в Москве во вторник, 6 апреля, призвал соцсеть TikTok виновной в неудалении контента с призывами к подросткам выйти в конце января на несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. За совершение этого административного правонарушения соцсеть должна будет выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей.

2 апреля суд признал соцсеть Twitter виновной в совершении аналогичных правонарушений 23 и 24 января, и назначил компании штрафы на общую сумму 8,9 млн рублей.

В начале марта компанию Mail.ru, владеющую российской соцсетью "Одноклассники", также оштрафовали в России из-за отказа удалять посты об акции в поддержку Навального, которая состоялась 23 января. Сумма штрафа по двум протоколам тогда составила 4 млн рублей.

Соцсети об акциях в поддержку Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение от последствий отравления его в РФ боевым веществом из семейства "Новичок", и был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево в рамках так называемого дела "Ив Роше". 23 января в десятках городов России и всего мира прошли не санкционированные властями массовые акции в поддержку политика.

В преддверии этих протестов, 20 января, Роскомнадзор обратился к соцсетям с требованием "прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий".

Позже пресс-служба Роскомнадзора объявила, что с 11 февраля по 1 марта ведомство будет составлять протоколы в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "В контакте" и "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram в связи с нарушением ими порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного законодательством РФ.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

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    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 05:01

Соцсеть TikTok в России: рупор молодежи? (29.01.2021)

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