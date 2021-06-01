Тихановская призвала Сенат США расширить санкции против Лукашенко

Лидер оппозиционного движения и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает необходимым введение санкций против предприятий, финансирующих режим правителя Беларуси Александра Лукашенко. Об этом политик заявила в среду, 9 июня, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената США.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как "Беларуськалий" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них", - заявила политик.

В то же время она призвала разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси, который страна сможет получить после смены режима.

По мнению Светланы Тихановской, кризис в Беларуси необходимо сделать темой обсуждения таких международных мероприятий, как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США и встречи США-Россия, пригласив к участию в них белорусские демократические силы.

Политзаключенные в Беларуси

Выступая перед сенаторами США, белорусский политик напомнила, что после выборов 2020 года в Беларуси не менее 3000 человек подвергли преследованию по политическим мотивам, а как минимум десять человек лишились жизни в связи с протестами.

Кроме того, Тихановская указала на многочисленные случаи преследования независимых СМИ и журналистов в стране.

Комментируя инцидент с принудительной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и последовавшим за ней арестом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко "перешел черту и стал угрозой международному миру и безопасности".

Беларусь как "Северная Корея Европы"

По мнению белорусского политика, если международное сообщество не даст всеобъемлющего ответа на этот инцидент, Лукашенко сможет превратить Беларусь в "Северную Корею Европы - непрозрачную, непредсказуемую и опасную".

"Соединенные Штаты, действуя вместе со своими партнерами в Европе и с другими странами-единомышленниками, имеют возможность остановить" такое развитие событий, подчеркнула Тихановская.

По мнению политика, усиление санкций США против режима Лукашенко могло бы стать "толчком для начала транзита власти", как того требуют белорусы.

"В противном случае, Лукашенко и другие диктаторы по всему миру будут чувствовать себя безнаказанными и продолжат свободно нарушать международные нормы, чтобы уничтожать своих противников", - резюмировала лидер белорусской оппозиции.

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