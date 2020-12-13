Тихановская призвала ФРГ активно поддерживать протестующих в Беларуси

Один из лидеров протестов в Беларуси Светлана Тихановская призвала Германию в большей степени поддержать демонстрантов, выступающих против правления Александра Лукашенко. "Мы слышим много слов о поддержке, но нам нужны действия", - заявила оппозиционерка немецкому изданию Der Spiegel в понедельник, 14 декабря. Она призвала отменить визовый режим для преследуемых белорусскими властями, а также расширить на уровне Евросоюза санкции в отношении "правящего круга" Лукашенко.

В то же время Тихановская выразила уверенность, что демонстрантам в Беларуси удастся добиться своего. Кроме того, оппозиционерка признала, что "стала жестче внутри", однако по-прежнему не считает себя человеком власти.

Позднее в этот же день Тихановская встретится с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в Беларуси, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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