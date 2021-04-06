 Тихановская предложила провести слушания по Беларуси в Совбезе ООН | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.04.2021

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Беларусь

Тихановская предложила провести слушания по Беларуси в Совбезе ООН

Светлана Тихановская сообщила о том, что она предложила Норвегии и Эстонии инициировать в Совбезе ООН слушания по вопросу эскалации насилия в Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Норвегии и Эстонии инициировать слушания в Совбезе ООН по вопросу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси. Об этом политик сообщила на своем Telegram-канале в четверг, 8 апреля. Как Норвегия, так и Эстония являются непостоянными членами Совбеза ООН.

На онлайн-встрече с послами Норвегии, Эстонии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Латвии и Канады Тихановская обсудила, кроме того, готовящиеся переговоры для мирного решения кризиса в Беларуси. При этом она подняла тему усиления точечных санкций против представителей режима находящегося у власти в стране Александра Лукашенко и призвала правительства вышеназванных стран оказать поддержку ставшим жертвами репрессий белорусским журналистам, правозащитникам, а также представителям студенческого и рабочего движения и малого бизнеса, сообщает пресс-служба политика.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов голосования. По данным ЦИК, победу на этих выборах с 80 процентами голосов избирателей одержал Александр Лукашенко. Участники протестов, продолжающихся до сегодняшнего дня, обвиняют власти в фальсификации итогов голосования и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

18 марта Светлана Тихановская в видеообращении к белорусам предложила им проголосовать на платформе "Голос" по вопросу проведения переговоров о мирном разрешении политического кризиса в стране при международному посредничестве, в том числе со стороны ООН и ОБСЕ.

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    Автор: Янина Мороз


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