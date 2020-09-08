 Тихановская призвала ПАСЕ оказать давление на Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.09.2020

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Беларусь

Тихановская призвала ПАСЕ оказать давление на Лукашенко

После фальсификации результатов выборов Александр Лукашенко не обладает легитимностью в качестве президента, заявила Светлана Тихановская в ПАСЕ.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на скорые перемены в ее стране. "Я очень надеюсь, что новая Беларусь очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство", - заявила Тихановская во вторник, 8 сентября, выступая с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции. Она  подчеркнула, что белорусы в настоящее время борются за ценности, которые отстаивает ПАСЕ. В числе этих ценностей Светлана Тихановская назвала права человека, демократию и верховенство закона.

Тихановская призывает к санкциям против Минска

Одновременно Тихановская призвала мировое сообщество оказать давление на власти в Минске, в том числе на президента Александра Лукашенко. "Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть. Нам нужнысанкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека", - цитирует слова Тихановской "Интерфакс".

Светлана Тихановская подчеркнула, что после фальсификации результатов выборов Лукашенко не обладает легитимностью в качестве главы государства. "Он более не представляет Беларусь. Силы и страны, который заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск", - указала она.

В Беларуси уже почти месяц продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после оглашения итогов голосования 9 августа. По данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов на выборах. Протестующие с этими результатами не согласны. Светлана Тихановская через несколько дней после голосования была вынуждена покинуть Беларусь и находится в Литве.

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