В Британии допустили отправку инструкторов в Украину

Лондон может отправить своих солдат в Украину для обучения личного состава ВСУ, сообщила The Times. Глава Минобороны Британии Хили заявил, что он по-прежнему готов оказывать Киеву любую поддержку.

Великобритания может рассмотреть вариант отправки своих военнослужащих в Украину для обучения личного состава ВСУ, сообщила в четверг, 19 декабря, лондонская газета The Times . Журналист издания сопровождал главу британского Минобороны Джона Хили в ходе его поездки в Киев на нынешней неделе.

В интервью Хили заявил, что Лондон по-прежнему готов оказывать Киеву любую поддержку. "Следует упростить доступ к подготовке солдат ВСУ британцами. Нужно работать с украинцами, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", - пояснил британский министр.

Лондон готов продолжать помощь Украине

В ходе визита Джон Хили встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и детально ознакомил его с планами Соединенного Королевства по оказанию помощи в предстоящем году. Лондон планирует не только расширить программу обучения украинских солдат, но и передать ВСУ новые партии вооружений и сохранить финансирование. В ноябре Минобороны в Лондоне отчиталось о подготовке с февраля 2022 года местными инструкторами почти 50 тысяч украинских военных.

Ранее стало известно, что президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе обсудили вопрос о возможном размещении на украинской территории иностранного воинского контингента.