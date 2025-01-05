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The Times: У Британии нет защиты от баллистических ракет

Николай Линке
5 января 2025 г.

Великобритания практически не защищена от возможной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда наподобие "Орешника", выяснила The Times.

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Иранские баллистические ракеты на параде 26 сентября 2024 года.
Иранские баллистические ракеты на параде 26 сентября 2024 года.Фото: Hossein Beris/Middle East Images/IMAGO

Территория Великобритании практически не защищена от потенциальной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда. Такой вывод содержится в расследовании британской газеты The Sunday Times, опубликованном в субботу, 4 января.

В мире все чаще применяют баллистические ракеты

Как пишут журналисты, во времена холодной войны британские стратеги исходили из того, что остров могут атаковать лишь ядерными боеголовками, что неминуемо повлечет за собой ядерную войну. Но в последнее время в мире растет применение баллистических ракет с неядерным зарядом. В качестве примера The Times приводит удар "Орешником" по Украине и массированную ракетную атаку Ирана против Израиля. На такое развитие событий у Лондона нет ответа, выяснило издание.

"В то время как разрушительные атаки России против Украины с применением ракет большой дальности привели к тому, что другие европейские страны в спешном порядке закупили больше средств ПВО, у Великобритании  нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет", - пишет The Times.

Источники издания в Минобороны королевства рассказали, что ряд стран НАТО уже выразил разочарование тем, что Великобритания не вносит достаточного вклада в создание оборонительных щитов, необходимых для защиты Европы от ракет большой дальности. С этим выводом согласна и британская независимая комиссия, изучившая вопрос.

"Интервью с более чем десятком действующих военнослужащих и экспертов в области обороны выявили растущий риск для Великобритании и ее военных баз за рубежом, поскольку Китай, Россия и Иран стремительно разрабатывают баллистические ракеты, которые могут пересекать континенты со скоростью, во много раз превышающей скорость звука", - пишет The Times.

Среди потенциальных угроз она называет йеменских хуситов, которые могут атаковать британские корабли или военные базы на Кипре баллистическими ракетами. А если такие ракеты из России или Ирана окажутся в руках боевиков в Ливии, то те смогут ударить ими по Лондону, предупреждает газета.

Не хватает самолетов, кораблей и систем ПВО

По данным The Times, ни на суше, ни в воздухе, ни на море Великобритания десятилетиями не инвестировала в системы противоракетной обороны. В итоге у современных истребителей Королевских ВВС нет ракетных систем, способных перехватывать баллистические ракеты. Среди действующих наземных систем ПВО ни одна не предназначена для уничтожения таких ракет. На всех Британских островах всего один радар, способный зафиксировать баллистическую ракету. Он находится на авиабазе Файлингдейлс в Северной Англии.

Основное оружие Великобритании против баллистических ракет - эскадренные миноносцы типа 45. Но их главная функция - защита флота и военно-морских баз. Например, сейчас они действуют в Средиземном и Красном морях. Эксперты предупреждают, что возможности этих кораблей ограничены, новейшие баллистические ракеты смогут их поразить. Кроме того, одновременно в строю находятся лишь два миноносца. С учетом того, что их радары действуют всего на 250 миль (400 км), этого не хватит, чтобы защитить всю территорию Великобритании.

"Причина, по которой у Великобритании очень слабая ПВО, заключается в том, что в течение 30 лет никто не думал, что она нам нужна, - сказал источник The Times. - То, что вы видели в Украине и Израиле, говорит об обратном. Люди не думают, что Великобритания в опасности. Но, конечно, сейчас Великобритания в опасности... Через 15 лет баллистическая ракета сможет поразить Британию из любой точки мира".

The Times делает вывод, что Великобритании срочно нужна собственная система противоракетной обороны, аналогичная "Железному куполу" в Израиле.

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