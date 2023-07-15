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СМИ: Глава Минобороны Британии готовится уйти в отставку

Александра Иванова
1 ч. назад

В интервью газете The Sunday Times Бен Уоллес заявил, что хочет оставить кресло министра обороны после ожидаемых осенью перестановок в кабинете премьера Риши Сунака.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (июнь 2023 года)
Министр обороны Великобритании Бен УоллесФото: Rasid Necati Aslim/AA/picture alliance

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес принял решение покинуть свой пост после ближайших перестановок в кабинете премьера Риши Сунака, которые ожидаются в сентябре. Кроме того, он не намерен выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах, которые пройдут в Соединенном Королевстве в 2024 году. Об этом пишет в субботу, 15 июля, британская газета The Sunday Times.

Как указывается в публикации, Уоллес является "непотопляемым" и решение уйти было его личным, а не вынужденным. При этом Уоллес не собирается покидать кабинет "преждевременно", чтобы не спровоцировать дополнительные выборы в своем избирательном округе, как это было после ухода из правительства других союзников бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет издание.

"В следующий раз я не буду предлагать свою кандидатуру (для работы в правительстве. - Ред.)", - цитирует министра The Sunday Times. В статье говорится, что Уоллес сообщил о своих планах нынешнему премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку 16 июня, однако собирался сделать официальное заявление на эту тему летом, чтобы не создавать почву для рассказов об упадке партии тори и не дать повода счесть это реакцией на ожидающееся поражение представителей Консервативной партии на дополнительных выборах в трех избирательных округах, которые пройдут 20 июля.

Уоллес о возможности войны с Россией

Отвечая на вопрос о том, из-за чего он не спит ночами, Уоллес перечислил: "Это сочетание из продолжающейся угрозы со стороны России Владимира Путина, растущая агрессия Китая и еще не исчезнувшие террористические группировки".

Одной из тем, беспокоящих его больше всего, по словам Уоллеса, является возможность военного конфликта с Россией - начавшегося случайным или иным образом. "Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко уязвлен, - указал Уоллес. - У него все еще есть военно-воздушные силы и военно-морской флот, и мы видим, что его флот совершает довольно агрессивные маневры. Путин еще не закончил с нами. В ближайшие три-четыре года он может еще устроить выпад".

"Он не закончил. Он будет искать виноватых. Было выдвинуто предположение, что за мятежом Пригожина стояли британцы, и это сделал один из ставленников российского правительства", - добавил Уоллес далее по ходу интервью.

Комментируя угрозу ядерной эскалации в Украине, глава британского Минобороны отметил: "Это (возможность применения ядерного оружия. - Ред.) все еще присутствует в их доктрине. У них есть доктрина применения тактического ядерного оружия, что является анафемой для всех нас".

Одним из способов, с помощью которого Россия может нанести ущерб Великобритании, является атака на подводные кабели, по которым проходят линии связи и поставляются энергоносители. "У России есть программа, позволяющая атаковать важнейшие объекты инфраструктуры на морском дне, будь то оптоволокно или газ и нефть. Для этого у них есть корабли и подводные лодки",  - заявил Уоллес.

Слухи о переходе Уоллеса на пост генсека НАТО

Бен Уоллес занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года. На протяжении последних недель некоторые СМИ обсуждали возможность того, что он станет преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Однако в июне в интервью журналу The Economist сам Уоллес заявил: "Этого не случится".

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