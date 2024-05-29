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Страны НАТО просят Зеленского не оказывать на них давление

Ольга Лебедева
29 мая 2024 г.

Страны НАТО попросили Владимира Зеленского не оказывать на них давление, требуя согласовать график вступления Украины в альянс уже в текущем году, пишет британская газета The Telegraph.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Gints Ivuskans/AFP

Президента Украины Владимира Зеленского попросили не требовать от государств НАТО пригласить его страну в Североатлантический альянс в текущем году, сообщила во вторник, 28 мая, британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. На следующем саммите НАТО никаких шагов на пути к вступлению Украины не будет сделано из-за опасений, что союзники могут быть втянуты в войну с Россией, пишет издание.

Против того, чтобы предложить Киеву четкий график по вступлению в НАТО на двухдневном саммите в Вашингтоне, выступают Германия и США, указывается далее. Эти страны "с большим скептицизмом относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - заявил источник издания, знакомый с позицией Вашингтона в данном вопросе. "США, возможно, встревожены не в такой степени, как Германия, но (и у них - Ред.) имеется беспокойство из-за угрозы от России для остальных членов альянса", - добавил он.

Зеленского попросили не требовать "невозможного"

В ходе подготовки к июльской встрече в верхах, на которой будет праздноваться 75-летие НАТО, партнеры Украины предупредили Владимира Зеленского, чтобы тот не требовал от альянса "невозможного", отмечается далее. По данным газеты, на саммите украинскому президенту предложат то, что называют "мост" или "путь" к вступлению в НАТО в знак поддержки этого процесса, но откажутся говорить о сроках.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и страны Североатлантического альянса не раз подчеркивали свою поддержку Украины, обороняющейся от российского вторжения, и заявляли, что двери НАТО для нее открыты. В феврале 2024 года Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. При этом в НАТО отказываются назвать возможную дату вступления Украины в организацию. 

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