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The Telegraph: США вернут ядерное оружие в Великобританию

Павел Мыльников
27 января 2024 г.

Американское ядерное оружие будет размещено на авиабазе Лейкенхит в Саффолке, следует из материалов Минобороны США. Вашингтон уже оглашал намерение держать там две эскадрильи истребителей F-35.

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Истребители F-35 ВВССША
Истребители F-35 США способны нести ядерное оружиеФото: Lockheed Martin/ZUMA/IMAGO

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании в свете растущей угрозы со стороны России. Об этом британская газета The Telegraph сообщила в пятницу, 26 января, ссылаясь на документы министерства обороны США.

Ядерное оружие будет находиться на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк, следует из материалов Пентагона. Речь идет о бомбах B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, поясняет издание. Это втрое выше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года, уточняет газета.

Пентагон не подтвердил и не опроверг утверждения издания. "Соединенные Штаты регулярно модернизируют свои военные объекты в странах-союзниках", - заявил The Telegraph представитель Минобороны США. По его словам, изученные газетой документы "не содержат прогнозов и не предназначены для раскрытия каких-либо конкретных позиций или деталей базирования".

Элемент программы НАТО по модернизации ядерных объектов

Возвращение американского оружия массового поражения в Соединенное Королевство является частью программы НАТО по модернизации ядерных объектов в ответ на обострение отношений с Россией на фоне ее военного вторжения в Украину, пишет The Telegraph. Москва в сентябре 2023 года дала понять, что расценит возвращение ядерного оружия США на британскую территорию как "эскалационный шаг".

Ядерное оружие прежде располагалось на авиабазе Лейкенхит во время холодной войны, указывает газета. Однако в 2008 году США вывезли его из Великобритании, посчитав, что угроза со стороны Москвы со времени холодной войны уменьшилась, добавляет издание.

Ранее Вашингтон объявил о намерении разместить на этой базе Королевских ВВС Великобритании две эскадрильи многофункциональных истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Президент США Джозеф Байден еще в июне 2022 года заявил, что Вашингтон расширит "свою расстановку сил в Европе в ответ на изменения в сфере безопасности".

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Материал The Telegraph

US to station nuclear weapons in UK to counter threat from Russia
www.telegraph.co.uk