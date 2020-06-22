The Telegraph извинился перед Хржановским за статью о пытках детей на съемках "Дау"

Британское издание The Telegraph удалило с сайта статью об открытии уголовного дела по обвинению в пытках детей на съемках фильма "Дау. Дегенерация" против художественного директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Ильи Хржановского. Об этом говорится в пресс-релизе центра, поступившем в адрес DW в четверг, 16 июля. Информация на сайте британского СМИ появилась 10 июля. The Telegraph принес Хржановскому извинения и сообщил, что выплатит режиссеру компенсацию за нанесенный ущерб.

Статья с заголовком "Украинские прокуроры расследуют проект "Дау" в связи с возможными пытками детей" была опубликована на сайте The Telegraph 23 апреля 2020 года. В ней говорилось о том, что "прокуроры в городе Харьков в Украине возбудили уголовное производство по факту якобы жестокого обращения с детьми во время съемок фильма "Дау", а также в связи с обвинениями в "принуждении" и сексуальном насилии".

"Обвинения в адрес Хржановского безосновательны"

Как отметили в The Telegraph, информация основывалась на заявлении прокуратуры Харьковской области Украины. "Речь шла о том, что господин Хржановский небезосновательно подозревался в разрешении таких преступных действий в отношении детей на съемочной площадке", - сказано в официальном сообщении издания. Позднее здание сочло, что "Хржановский не вел себя так, как утверждалось в статье".

"Так работает система защиты чести и достоинства в Британии. Признание изданием такого уровня неправдивости распространенной информации о действиях Хржановского - важный прецедент", - прокомментировал извинения издания заместитель генерального директора Мемориального центра "Бабий Яр" Руслан Кавацюк.

Полученную компенсацию Илья Хржановский пожертвует на кампанию против антисемитизма.

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