Россия завербовала ирландского политика во время "Брекзита"

Во время переговоров по "Брекзиту" российская разведка смогла завербовать ирландского политика в качестве агента Кремля, который, несмотря на разоблачение, до сих пор не только находится на свободе, но и является депутатом парламента Ирландии. Об этом в воскресенье, 6 октября, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на информированные источники в разведке.

Издание отмечает, что ему известно, о ком идет речь, но "по причинам юридического характера" имя политика не разглашается, в статье он называется под кличкой "Кобальт".

По данным The Sunday Times, он встречался с российским шпионом Сергеем Прокопьевым, который в 2019-2022 годах работал под прикрытием в посольстве РФ в Дублине. Одной из целей вербовки в период эскалации напряженности между Москвой и Дублином в статье называется подрыв отношений между Великобританией, Ирландией и ЕС.

В органах безопасности полагают, что Кобальт, который не получал от России никакого денежного вознаграждения, был завербован в рамках "медовой ловушки" - операции, в ходе которой представитель вражеской разведки заманивает жертву в компрометирующие сексуальные отношения. Издание отмечает, что было зафиксировано несколько встреч Кобальта с женщиной-агентом, при этом никаких мер не было принято, поскольку он не нарушал никаких законов.

Согласно данным о полетах, с которыми ознакомилась The Sunday Times, Кобальт путешествовал в страны за пределами ЕС, где свободно действуют российские разведслужбы. Так что, как предполагается, свою роль в обеспечении компромата против политика сыграла его история интернет-активности, перехваченная во время этих заграничных поездок.