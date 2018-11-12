 The New Times собрал уже более 19 млн рублей для уплаты рекордного штрафа | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2018

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Россия

The New Times собрал уже более 19 млн рублей для уплаты рекордного штрафа

Из 22 миллионов рублей, на которые оштрафован журнал The New Times, на его счет уже перечислено более 19 миллионов. Эта сумма была собрана за три с половиной дня.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

За три с половиной дня российскому сетевому журналу The New Times удалось собрать более 19 млн рублей на уплату 22-миллионного штрафа за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац.

Еще днем ранее на счету редакции было 15 с лишним миллионов пожертвованных средств.

"Я просто не могу поверить в то, что я сейчас напишу. За трое суток (на 22:00 12.11.2018) мы уже собрали 15 миллионов 540 тысяч 745 рублей. Спасибо! Спасибо вам всем, родные вы люди, господа сопротивленцы. Спасибо!" - написала Альбац в блоге на сайте медиакомпании "Эхо Москвы", отметив, что "ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой".

Контекст

Штраф, наложенный судом на The New Times, может означать закрытие журнала. Дело рассматривалось по статье, требующей своевременно предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении изданием денежных средств. (26.10.2018)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал штраф для журнала The New Times в размере 22 млн рублей "наносящим ущерб свободе СМИ" в РФ. Его должны отменить, считает Дезир. (28.10.2018)

По ее словам, основные переводы, поступившие на объявленный счет для сбора средств, составляют от 500 до 1000 рублей. Живущий в Лондоне предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин 12 ноября сообщил, что переводит изданию 1 миллион рублей.

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22 млн рублей. В решении суда говорится, что журнал не отчитался о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его.

The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.

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