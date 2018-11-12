The New Times собрал уже более 19 млн рублей для уплаты рекордного штрафа

За три с половиной дня российскому сетевому журналу The New Times удалось собрать более 19 млн рублей на уплату 22-миллионного штрафа за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац.

Еще днем ранее на счету редакции было 15 с лишним миллионов пожертвованных средств.

"Я просто не могу поверить в то, что я сейчас напишу. За трое суток (на 22:00 12.11.2018) мы уже собрали 15 миллионов 540 тысяч 745 рублей. Спасибо! Спасибо вам всем, родные вы люди, господа сопротивленцы. Спасибо!" - написала Альбац в блоге на сайте медиакомпании "Эхо Москвы", отметив, что "ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой".

По ее словам, основные переводы, поступившие на объявленный счет для сбора средств, составляют от 500 до 1000 рублей. Живущий в Лондоне предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин 12 ноября сообщил, что переводит изданию 1 миллион рублей.

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22 млн рублей. В решении суда говорится, что журнал не отчитался о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его.

The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

