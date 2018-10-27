 The New Times подал иск в ЕСПЧ на решение о штрафе в 22 миллиона рублей | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2019

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Россия

The New Times подал иск в ЕСПЧ на решение о штрафе в 22 миллиона рублей

Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда о штрафе в 22,2 млн рублей. Издание оплатило штраф в январе текущего года.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Российский журнал The New Times подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в среду, 22 мая, адвокат Вадим Прохоров "МБХ-Медиа". Иск подан после отклонения в Верховном суде РФ жалобы на штраф в 22,2 миллиона рублей изданию и в 30 тысяч рублей его главному редактору Евгении Альбац.

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф. (13.02.2019)

По словам Прохорова, защита The New Times обращалась в Верховный суд, ссылаясь на постановление его пленума. "В решении суда на соседних страницах противоречащие друг другу выводы. На пятой странице, что влечет к административной ответственности, а на шестой, что не влечет", - заметил адвокат. По его словам, решение Верховного суда, проигнорировавшего постановление собственного пленума, "не прибавляет уважения к этому органу".

Тверской районный суд Москвы 26 октября 2018 года оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму, сославшись на то, что издание не отчиталось о получении средств от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов". 20 ноября Тверской суд Москвы не удовлетворил апелляцию The New Times и оставил штрафы в силе. 

Журнал объявил сбор пожертвований на уплату взыскания и вскоре объявил, что ему удалось собрать необходимую сумму. В январе 2019 года штраф был оплачен.

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