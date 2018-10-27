The New Times подал иск в ЕСПЧ на решение о штрафе в 22 миллиона рублей

Российский журнал The New Times подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил в среду, 22 мая, адвокат Вадим Прохоров "МБХ-Медиа". Иск подан после отклонения в Верховном суде РФ жалобы на штраф в 22,2 миллиона рублей изданию и в 30 тысяч рублей его главному редактору Евгении Альбац.
По словам Прохорова, защита The New Times обращалась в Верховный суд, ссылаясь на постановление его пленума. "В решении суда на соседних страницах противоречащие друг другу выводы. На пятой странице, что влечет к административной ответственности, а на шестой, что не влечет", - заметил адвокат. По его словам, решение Верховного суда, проигнорировавшего постановление собственного пленума, "не прибавляет уважения к этому органу".
Тверской районный суд Москвы 26 октября 2018 года оштрафовал The New Times и Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму, сославшись на то, что издание не отчиталось о получении средств от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов". 20 ноября Тверской суд Москвы не удовлетворил апелляцию The New Times и оставил штрафы в силе.
Журнал объявил сбор пожертвований на уплату взыскания и вскоре объявил, что ему удалось собрать необходимую сумму. В январе 2019 года штраф был оплачен.
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Автор: Сергей Елкин