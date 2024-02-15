The Insider раскрыл схему поставок немецких сверл в РФ

После начала войны в Украине немецкая компания Gühring KG заявила, что уходит из России, и попыталась продать бизнес в этой стране, но разрешения властей РФ не получила, сообщает издание The Insider.

Немецкий производитель инструментов Gühring KG, несмотря на официальный уход с российского рынка, продолжает поставлять продукцию в Россию через посредников в Турции. С июня 2022 года - уже после заявления Gühring KG о полном прекращении бизнеса в РФ - ее российская "дочка" ввезла в РФ товары не менее чем на 20,98 млн долларов, большинство из них - сверла, фрезы, металлокерамика, инструменты для нарезания резьбы и другая продукция немецкой компании, отмечается в расследовании издания The Insider , опубликованном в четверг, 15 февраля.

Среди прочего российская дочерняя компания Gühring KG - "Инструментальная компания Гут" (бывшая "Гюринг") с июня 2022 года импортировала сверла более чем на 6 млн долларов, фрезы более чем на 5 млн долларов и металлокерамику примерно на 3 млн долларов. Эти товары ввозились в РФ в основном через Турцию, пишет издание.

Продукцию Gühring KG используют в российском ВПК

Продукция немецкого производителя была широко востребована российской военной промышленностью, ФСБ, авиацией и космической отраслью, отмечает The Insider, ссылаясь на данные госзакупок до начала полномасштабной войны РФ против Украины. После вторжения в Украину закупки ВПК большей частью засекречены.

Несмотря на это, журналисты выяснили, что среди клиентов "Инструментальной компании Гут" числится Конструкторское бюро химавтоматики, производящее жидкостные ракетные двигатели и входящее в "Роскосмос". Контракт о поставках был подписан в октябре 2022 года, отмечает издание со ссылкой на систему госзакупок.

В немецкой компании заявили о продолжении попыток продать "дочку" в РФ

В фирме, базирующейся в городе Эбинген на юго-западе Германии, на запрос The Insider ответили, что не получили от властей РФ разрешения на продажу российской дочерней компании. После этого немецкий производитель поменял название "дочки" в России на "Инструментальную компанию Гут" и провел деконсолидацию, списав эту компанию со своего баланса. Тем самым концерн перестал влиять на политику российской компании и получать информацию о ее деятельности, оставаясь лишь формально с ней связанным, сообщили в Gühring KG. Кроме того, в Эбингене указали, что по-прежнему намерены продать российское дочернее предприятие.

В Gühring KG также заявили, что компания соблюдает международные санкции и при обоснованных подозрениях в нарушении рестрикций расторгает сотрудничество с клиентами. Среди прочего деловые отношения были прекращены с турецкими фирмами, которые, по данным The Insider, поставляли продукцию Gühring KG в Россию, сообщается в ответе компании журналистам. В свою очередь авторы расследования считают, что в немецкой компании не могли не заметить резкого скачка спроса на ее продукцию в Турции на фоне попыток ухода Gühring KG из России и не могли не знать дальнейшего маршрута экспортированных в Турцию товаров.

DW направила запрос компании Gühring KG, на момент публикации материала ответ не был получен.

СМИ ранее неоднократно сообщали о схемах обхода международных санкций против России и поставках запрещенных товаров и технологий через третьи страны, в том числе Гонконг, Турцию и Марокко. Среди прочего сообщалось о поставках России западного оружия.

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