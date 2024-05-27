The Economist: У ЕС - проблемы с ростом производсва снарядов

Нехватка сырья и квалифицированных кадров, а также строгие нормы безопасности при строительстве военных заводов препятствуют резкому наращиванию производства взрывчатых веществ в ЕС.

Одной из причин того, почему Европа не смогла выполнить данное Украине обещание предоставить ей миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, - нехватка взрывчатых веществ. Об этом написал журнал The Economist в воскресенье, 26 мая.

Издание напоминает, что в середине марта ЕС согласовал выделение 500 млн евро на наращивание производства боеприпасов. Однако производители опасаются, что особенности отрасли, в частности строгие правила безопасности и экологические нормы, не позволят добиться резкого увеличения производства, "необходимого, чтобы Украина сохранила возможность конкурировать (с Россией. - Ред.) на поле боя", следует из публикации.

Сокращение спроса после окончания холодной войны

После окончания холодной войны спрос на вооружения упал и многие производители взрывчатых веществ были вынуждены сократить или даже полностью свернуть производство, объясняют журналисты.

По данным издания, сегодня лишь несколько компаний в Европе производят высокоэнергетические материалы, отвечающие стандартам НАТО. Одна из них - британская Chemring Nobel, имеющая огромный завод в норвежском Саетре. Другая - французская компания Eurenco, которая управляет столь же крупным предприятием в шведском Карлскоге. "После вторжения России в Украину портфели заказов обеих компаний увеличились. У Eurenco они заполнены до 2030 года, завод Chemring в Саетре также работает на полную мощность", - говорится в публикации.

Необходимость переоборудования военных заводов

"На протяжении десятилетий производство было рассчитано на эффективность в мирное время, а не промышленные масштабы, - приводит The Economist слова Йоханна Хёхерля (Johann Höcherl) - профессора Университета бундесвера в Мюнхене. - В результате в цепочке поставок осталось очень мало потенциала для удовлетворения растущего спроса".

Со своей стороны Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) указывает, что для возобновления работы сокративших свои мощности заводов потребуется время, учитывая необходимость переоборудования и реконструкции.

Cтроительство завода с нуля может занять от трех до семи лет, пишет The Economist. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии, однако производство на нем должно начаться только в 2027 году, напоминают журналисты.

Нехватка инженеров и сырья

Еще одно препятствие на пути к увеличению производства взрывчатых веществ - нехватка квалифицированных кадров. Как отмечает Йоханн Хёхерль, опытные инженеры уходят на пенсию, а выпускники вузов не сильно стремятся начать профессиональную деятельность с работы в этой сфере.

Проблемы есть и с поставками сырья, например химических прекурсоров. Так, для производства нитроцеллюлозы, основного сырья для взрывчатых веществ, необходима азотная кислота. Однако она уходит в основном на производство удобрений.

Издание указывает, что из-за этих трудностей некоторые производители используют иностранное сырье, например из Индии и Японии. В то же время есть опасения, что оно менее качественное и вследствие этого может повредить оборудование.

Ожидается, что к концу 2024 года годовой объем производства снарядов в ЕС достигнет по меньшей мере 1,4 млн штук, притом что годом ранее он составлял примерно 500 000 штук, указывает The Economist.

Однако, поскольку летнее наступление России идет полным ходом,темпы разширения производства боеприпасов в Европе не достаточно высоки, чтобы утолить снарядный голод Украины, следует из публикации.