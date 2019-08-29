 The Economist оценил безопасность городов мира | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2019

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Россия

The Economist оценил безопасность городов мира

В рейтинге из 60 городов Москва заняла 37-е место. Из немецких городов в список попал один Франкфурт-на-Майне, оказавшийся на 16-й строчке.

В центре Москвы

В центре Москвы

В рейтинге безопасности крупных городов мира российская столица заняла 37-е место из 60, сообщил журнал The Economist в четверг, 29 августа. На общий рейтинг Москвы повлияла низкая оценка в категории "цифровая безопасность", в которой она заняла 54-е место. По "безопасности здравоохранения" столица РФ оказалась посередине списка (30), по "безопасности инфраструктуры" Москва заняла 32-е место, по "личной безопасности" - 39-е место.

Контекст

Закон вступит в силу в ноябре и направлен на создание инфраструктуры для бесперебойной работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети. (01.05.2019)

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Столица Австрии в десятый раз подряд признана самым комфортным для жизни городом. В десятку самых благоприятных городов также вошли Мюнхен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. (13.03.2019)

В десятке лидеров по все показателям оказались Токио, Сингапур, Осака, Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. Замыкают список Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).

Из бывшего СССР в рейтинг кроме Москвы  попал лишь Баку, оказавшийся на 49-м месте. Из немецких городов 16-ю строчку рейтинга занял Франкфурт-на-Майне. В целом в рейтинг попали 12 западноевропейских городов, занявших места между 4-м (Амстердам) и 30-м (Рим).  

The Economist каждые два года составляет рейтинг безопасности Safe Cities Index из 60 городов планеты. Авторы исследования оценивают города по 57 параметрам, собранных в четыре категории: цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность. В нынешнем году в исследование было добавлено 10 новых критериев оценки, среди которых - существование и быстрота реагирования служб спасения, наличие плана действий на случай катастроф и способность защищать инфраструктуру от кибератак.  

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Смотрите также:

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Столицу европейских финансов и немецких небоскребов Франкфурт в шутку часто называют "Манхэттеном на Майне" - Mainhatten, а также Банкфуртом. Банковский квартал Франкфурта на этом снимке похож на отдельную планету.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Банковские высотки во Франкфурте-на-Майне в начале лета 2015 года.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Архитектурные контрасты: готический храм Святого Леонарда (Leonhardskirche) XIII века постройки на фоне современных франкфуртских небоскребов.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Мосты через Майн в центре Франкфурта.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Площадь Рёмерберг - исторический центр Франкфурта. В центре площади находится Фонтан правосудия со статуей Юстиции, установленный на этом месте в 1611 году.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Церковь Паульскирхе (Paulskirche). В 1848-1849 годах в этом храме заседали делегаты первого германского парламента - Франкфуртского национального собрания.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Центральный железнодорожный вокзал.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    14-метровая скульптура "Евро" была установлена перед тогдашним зданием ЕЦБ на площади имени Вилли Брандта в 2001 году в канун введения в наличный оборот в Германии и других странах еврозоны единой европейской валюты. Стала одной из популярных достопримечательностей города.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Новая штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ), открытая в марте 2015 года. В двух башнях этого небоскреба высотой 185 и 165 метров работает около 2300 человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Медведь и бык на площади перед Франкфуртской биржей.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    "Железный мостик" (Eiserner Steg), возведенный в 1869 году, соединяет старый центр города Рёмерберг с районом Заксенхаузен на противоположной стороне Майна.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Отражения ночных огней на водной поверхности Майна.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Старая опера 1880 года постройки. Была разрушена в 1944 году и позже восстановлена. Здание используется для проведения концертов, конференций и других мероприятий.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Внутренний двор художественного музея Städel - одного из самых известных музеев Франкфурта-на-Майне, входящего в число самых посещаемых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Церковь Трёх волхвов (Dreikönigskirche) - храм евангелической общины 1880 года постройки. Был воздвигнут на месте католической часовни, освященной в середине XIV века.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Банковские небоскребы в центре Франкфурта во время фестиваля света Luminale в 2014 году.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Квартал красных фонарей около городского вокзала.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Китайский cад - "Сад небесного спокойствия" - в парке Бетман (Bethmannpark).

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    Аэропорт Франкфурта-на-Майне - крупнейший в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ночной Франкфурт

    На дальних подступах к Франкфурту.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ночной Франкфурт

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Ссылки в интернете

https://www.nec.com/en/global/ad/safecitiesindex2019/index.html

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