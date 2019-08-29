The Economist оценил безопасность городов мира

В рейтинге безопасности крупных городов мира российская столица заняла 37-е место из 60, сообщил журнал The Economist в четверг, 29 августа. На общий рейтинг Москвы повлияла низкая оценка в категории "цифровая безопасность", в которой она заняла 54-е место. По "безопасности здравоохранения" столица РФ оказалась посередине списка (30), по "безопасности инфраструктуры" Москва заняла 32-е место, по "личной безопасности" - 39-е место.

В десятке лидеров по все показателям оказались Токио, Сингапур, Осака, Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. Замыкают список Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).

Из бывшего СССР в рейтинг кроме Москвы попал лишь Баку, оказавшийся на 49-м месте. Из немецких городов 16-ю строчку рейтинга занял Франкфурт-на-Майне. В целом в рейтинг попали 12 западноевропейских городов, занявших места между 4-м (Амстердам) и 30-м (Рим).

The Economist каждые два года составляет рейтинг безопасности Safe Cities Index из 60 городов планеты. Авторы исследования оценивают города по 57 параметрам, собранных в четыре категории: цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность. В нынешнем году в исследование было добавлено 10 новых критериев оценки, среди которых - существование и быстрота реагирования служб спасения, наличие плана действий на случай катастроф и способность защищать инфраструктуру от кибератак.

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