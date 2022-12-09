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Ровшан АскеровФото: Kristina Nikishina/Getty Images
ПолитикаРоссия

The Bell и журналисты Фишман и Аскеров стали "иноагентами"

Дмитрий Вачедин
13 мин. назад

Минюст России вновь расширил реестр "иностранных агентов". В него внесены The Bell и журналисты Михаил Фишман и Ровшан Аскеров. Оба давно покинули Россию.

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Министерство юстиции РФ в пятницу, 9 декабря, расширило реестр "иностранных агентов", включив в него издание The Bell, журналиста телеканала "Дождь" Михаила Фишмана и журналиста (и бывшего игрока телешоу "Что? Где? Когда?") Ровшана Аскерова. Фишман и Аскеров покинули Россию, где на Аскерова заведено дело за реабилитацию нацизма из-за поста с критикой маршала Жукова.

"Иностранными агентами" также были признаны философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и "Экологическое Движение "42"" из Архангельска.

Законодательство об "иноагентах" в России

В 2012 году депутаты Госдумы внесли в закон "О некоммерческих организациях" поправки, согласно которым статус "иностранного агента" присваивают российским НКО, занимающимся "политической деятельностью" на территории РФ и получающим финансирование из-за рубежа. При этом четкое определение "политической деятельности" в законе не прописано.

В 2017 году в России был также принят закон о СМИ-"иноагентах", по которому данный статус можно присвоить любому СМИ, которое получает финансирование и имущество из-за границы. В 2018 году был принят закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физических лиц, в том числе за публикации в соцсетях.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, позволяющий объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку" (например, организационно-методическую или научно-техническую), а также "находится под иностранным влиянием".

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