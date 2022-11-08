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Тренировка российских резервистов (фото из архива)Фото: AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

TG: В РФ выплаты за погибших получили более 15 800 человек

Екатерина Венкина
10 мин. назад

Согласно подсчетам Telegram-канала "Можем объяснить", выплаты за погибших получили более 15 800 россиян. При этом средства перечислены почти 1800 тяжелораненым.

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Россия к 2 ноября потратила на выплаты бойцам Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) и военнослужащим министерства обороны РФ, погибшим и раненым в ходе войны в Украине, 166,2 млрд рублей (2,7 млрд евро). Такие данные во вторник, 8 ноября, привел Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на показатели бюджета, обнародованные в электронном формате.

Он оговорил, что речь идет только о гражданах России, но не о погибших из сепаратистских образований - "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР"), а также не о бойцах частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

"Можем объяснить" утверждает, что выплаты за погибших (9,4 млн рублей) получили более 15 800 человек. При этом, по подсчетам канала, средства перечислены почти 1800 раненым, ставшим инвалидами и больше не способным служить. В расчетах не учтены те раненые, которые после пребывания в госпитале смогли продолжить службу или не получили инвалидность.

Официального подтверждения этой информации Росгвардией и министерством обороны РФ не поступало.

ISW: Мобилизация, вероятно, продолжается в скрытом режиме

Несмотря на заявления российских властей об окончании мобилизации, она, вероятно, продолжается в скрытом режиме, указал ранее в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). В пример эксперты привели несколько указов, которые президент РФ Владимир Путин подписал уже после своих заявлений о прекращении мобилизации. Один из документов позволяет мобилизовать граждан с непогашенными судимостями за тяжкие преступления, другой распространяет статус военнослужащих на "добровольцев".

Подобные разрешения создают условия для продолжения мобилизации, но теперь она будет официально преподноситься как "добровольческая служба", считают американские эксперты.

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