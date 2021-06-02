Тете оппозиционера Дмитрия Гудкова ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение в "причинении имущественного вреда" Ирине Ермиловой - тете бывшего депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила агентству "Интерфаксу" адвокат Анастасия Саморукова, указав, что обвинения предъявлены по статье Уголовного кодекса РФ о "причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Обвинение было ужесточено, так как ранее Ермиловой вменялась та же статья, но без пункта о группе лиц, пояснила адвокат. Теперь тете Гудкова грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Ермилову подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году, сообщила ее адвокат Анастасия Саморукова. После того как департамент в 3 раза поднял арендную ставку, Ермилова не смогла ее оплачивать. Несмотря на то, что компания имела право на льготы как малое предприятие, договориться с властями не удалось. 3 июня Тверской суд отказался избрать ей меру пресечения, Ермилова была отпущена.

Преследование Дмитрия и Геннадия Гудковых

Дмитрий Гудков - экс-депутат Госдумы, бывший член "Справедливой России". Он проходит фигурантом по делу Ермиловой в связи с предполагаемой неуплатой долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. 6 июня Гудков сообщил, что покинул Россию из-за возбужденного против него "фейкового уголовного дела" и находится в Киеве, откуда собирается поехать в Болгарию, к своим родителям.

3 июня было возбуждено уголовное дело против отца Дмитрий Гудкова,бывшего депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова. В его московской квартире обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова. Гудков-старший - полковник в отставке, в прошлом - офицер КГБ СССР, долгое время владел одним из крупнейших охранных предприятий в России, имевшим разрешение на использование огнестрельного оружия. В интервью DW он пояснил, что найденные патроны - от его наградного пистолета.

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