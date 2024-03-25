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Теракт в "Крокус Сити Холл": расследование и последствия

25 марта 2024 г.

Один из самых кровопролитных терактов в истории современной России произошел 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Досье DW - о причинах трагедии и развитии ситуации после нее.

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Стихийный мемориал в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" вблизи выгоревшего здания концертного зала
Стихийный мемориал в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" вблизи выгоревшего здания концертного залаФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник", а затем подожгли здание. Погибли не менее 137 человек, еще около 180 пострадали, часть из них находится в реанимации.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение террористической организации "Исламское государство". Однако ФСБ заявила об "украинском следе" в теракте. Киев эти обвинения решительно отвергает. В рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, они арестованы. Подробности - в досье DW.

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