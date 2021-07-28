Теологии в межрелигиозном контексте - уникальная магистратура в Германии

Иудейство, христианство и ислам. В чем их сходство, и как научиться решать разногласия между представителями этих религий? В Тюбингене студентам предлагают уникальную программу.
В Тюбингенском университете с предстоящего зимнего семестра можно будет изучать три авраамические религии в рамках одной учебной программы. Магистратура "Theologien interreligiös" (можно перевести как "Теологии в межрелигиозном контексте") - уникальная для Германии: в Тюбингене отмечают, что в такой форме учебной программы больше нет ни в одном немецком вузе. Новая магистерская программа связывает традиции иудейства, христианства и ислама. Она должна способствовать их лучшему пониманию и поиску возможностей межрелигиозного диалога. Поэтому в разработке программы участвуют сразу несколько институтов: евангелический и католический факультеты, а также Центр исламской теологии в Тюбингене.
Студенты новой магистратуры будут изучать аспекты, в которых соприкасаются эти три религиозных учения. В основе, как подчеркивают организаторы программы, - не религиоведение, а именно теология. Студентам предстоит изучать значение религиозных текстов и традиций в культурном контексте, а также заниматься проблемой предрассудков и разногласий. "Мы будем учитывать исторический контекст, не исключая из него конфликты между религиями, таким образом у программы будет свой особый профиль", - отмечает представитель евангелического факультета Фолькер Хеннинг Дреколль (Volker Henning Drecoll).
Помимо погружения в ключевые сакральные тексты и различные теологические аргументы, студентов обучат распознавать признаки антисемитизма, исламофобии и дискриминации на религиозной почве, анализировать влияние религиозного фундаментализма на общество и противостоять его возможным последствиям, а также аргументированно вести дискуссию, способствующую взаимопониманию и примирению.
Конечная цель - подготовить специалистов, способных помогать решать проблемы в обществе, где сосуществуют несколько религий. С самого начала обучение будет ориентировано на практическое применение знаний.
"Студенты овладеют компетенциями, которые помогут им подобающе обращаться в контексте разных религиозных и светских представлений и таким образом конструктивно участвовать в жизни и развитии общества", - отмечают в вузе. Такие выпускники нужны, например, в школах, в службах церковного душепопечительства, а также в сферах социальной работы, политики, журналистики и образования для взрослых.
Набор на программу будет осуществляться два раза в год и открыт для тех, кто получил первый диплом по специальности, связанной с теологией, религиоведением, исторической наукой или культуроведением. Язык обучения - немецкий. Однако от претендентов требуется также знание одного из четырех языков: латинского, греческого, иврита или арабского.
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