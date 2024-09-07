Германия завоевала десятое золото на Паралимпиаде

Сандра Миколашек одержала верх над сербской теннисисткой Бориславой Перич-Ранкович со счетом 3:1. В неофициальном медальном зачете Паралимпиады в Париже Германия - на одиннадцатой позиции.

Теннисистка Сандра Миколашек (Sandra Mikolaschek) завоевала для Германии десятую золотую медаль Паралимпийских игр в Париже. Как сообщило в субботу, 7 сентября, агентство dpa, в финале турнира по настольному теннису 27-летняя спортсменка одержала верх над сербской теннисисткой, 52-летней Бориславой Перич-Ранкович со счетом 3:1 (11:5, 11:3, 6:11, 11:8).

Для немецких теннисисток это - первое золото Паралимпиады с 2004 года.

"Потихоньку начинаю осознавать", - призналась Миколашек в эфире Sportschau, добавив, что еще нужно время, чтобы полностью принять произошедшее.

"Это невероятно. После последнего очка я подошла к своему тренеру и спросила: "Это случилось? Я выиграла?" - сказала она.

Германия - на одиннадцатой строчке в медальном зачете

До этого Миколашек из 20 матчей против Перич-Ранкович проиграла в 17.

Спортсменка представляет команду Borussia Düsseldorf, живет в Дюссельдорфе и учится на психолога.

В неофициальном медальном зачете Паралимпиады в Париже Германия - на одиннадцатой позиции (10 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовая медаль).

Сборную ФРГ на этих Играх представляют 143 спортсмена в 18 из 22 видов спорта, за исключением футбола для незрячих, голбола, тхэквондо и тяжелой атлетики.